Interconexión con Colombia y electrificación rural marcan el Plan Energético Nacional 2040

La administración del presidente José Raúl Mulino comenzó la mañana de este miércoles 2 de septiembre el proceso de actualización del Plan Energético Nacional (PEN), una hoja de ruta que definirá las principales decisiones de inversión e infraestructura del sector energético de Panamá hasta el año 2040.

El proceso fue iniciado formalmente durante un Taller de Consulta Técnica organizado por la Secretaría Nacional de Energía y encabezado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

Durante la jornada, Orillac destacó la importancia de construir una planificación energética con participación de distintos sectores del país y anunció que, en las próximas semanas, se realizarán foros regionales en todas las provincias.

La convocatoria incluye a instituciones públicas, universidades, empresas privadas, organismos de cooperación internacional y representantes de la sociedad civil.

El ministro señaló que la actualización del plan responde a prioridades establecidas por Mulino para el sector energético.

Entre ellas se encuentra el avance de la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, así como la ampliación de la electrificación rural.

De acuerdo con el Gobierno, este último objetivo busca llevar el servicio eléctrico a más de 50 mil familias panameñas que actualmente no tienen acceso al sistema eléctrico nacional.

La planificación energética también pretende incorporar las necesidades particulares de cada territorio mediante las consultas provinciales y comarcales.

La actualización del Plan Energético Nacional cuenta con respaldo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unión Europea.

Gloria Lugo, representante del Grupo BID en Panamá, explicó que el organismo acompaña a la Secretaría Nacional de Energía en la realización de los talleres provinciales y comarcales.

El objetivo es que las decisiones de planificación energética tomen en cuenta las condiciones y necesidades específicas de las distintas regiones del país.