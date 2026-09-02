Jubilados recibirán su pago del mes este viernes 4 de septiembre

Según el cronograma de pagos, tanto los beneficiarios que reciben sus fondos mediante ACH como aquellos que cobran por cheque tendrán disponible el dinero correspondiente a esta primera quincena en la fecha indicada.

Los jubilados y pensionados recibirán a partir de este viernes 4 de septiembre de 2026 el pago correspondiente a la primera quincena de septiembre , de acuerdo con el calendario establecido por la Caja de Seguro Social (CSS) .

¿Cuándo será el pago de la segunda quincena?

Para la segunda quincena de septiembre, el calendario establece fechas distintas según la modalidad de pago.

Los jubilados y pensionados que reciben sus fondos mediante ACH tendrán el dinero disponible el viernes 18 de septiembre de 2026.

Mientras que quienes reciben el pago mediante cheque podrán disponer de sus fondos a partir del lunes 21 de septiembre de 2026.

De esta manera, los beneficiarios deberán tomar en cuenta la modalidad mediante la cual reciben habitualmente su pago para identificar la fecha que les corresponde en cada quincena.