Meduca sustenta su presupuesto de 2027 entre funcionamiento e inversión educativa

El Ministerio de Educación (Meduca) sustenta este miércoles ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional su proyecto de presupuesto para 2027, con una propuesta que contempla recursos para garantizar el funcionamiento de la institución y atender los programas de inversión del sistema educativo. Meduca solicitó $3,654.2 millones para el próximo año. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó una asignación de $3,757.4 millones, unos $103.2 millones por encima de lo solicitado, equivalente a un incremento de 3%. La sustentación ocurre en medio de la discusión del presupuesto general del Estado para 2027 y permite a la entidad explicar ante los diputados las necesidades que sustentan su solicitud y la distribución de los recursos entre funcionamiento e inversión.

Funcionamiento e inversión

Del monto solicitado por Meduca, $2,338.3 millones corresponden al presupuesto de funcionamiento. Para este componente, el MEF recomendó $2,312.2 millones, una reducción de $26.1 millones, equivalente a 1.1% frente a lo solicitado. En el caso de la inversión, Meduca pidió $1,315.8 millones, mientras que la recomendación del MEF asciende a $1,445.1 millones. Esto representa $129.3 millones adicionales y un incremento de 9.8%. La diferencia entre ambos componentes coloca la inversión como uno de los elementos centrales de la discusión presupuestaria de la institución para 2027. El presupuesto de funcionamiento permite atender las necesidades operativas del Ministerio y mantener los servicios del sistema educativo, mientras que el componente de inversión concentra los recursos destinados a proyectos y programas, entre ellos las necesidades de infraestructura escolar. Durante la sustentación, el ministro de Educación, Ventura Vega, planteó que la presentación ante los diputados busca explicar las necesidades de la institución. “No venimos a pedir más recursos, venimos a explicar por qué necesitamos”, afirmó Vega ante la Comisión de Presupuesto. El ministro también hizo énfasis en que la inversión educativa debe analizarse desde una perspectiva más amplia que la construcción de infraestructura. “Invertir en educación no es simplemente construir”, sostuvo.

La ejecución como parte de la discusión

La sustentación de Meduca no se limita a justificar el monto global de su presupuesto. También plantea la necesidad de explicar cuáles son las prioridades de la institución, qué programas requieren recursos y cuáles son los proyectos que deben recibir financiamiento durante 2027. En el caso de la inversión, el desafío consiste en transformar las asignaciones presupuestarias en obras y acciones concretas para los centros educativos y las comunidades escolares. La recomendación del MEF incrementa precisamente este componente. Mientras Meduca solicitó $1,315.8 millones para inversión, la recomendación alcanza $1,445.1 millones. La cifra deberá analizarse junto con el comportamiento de la ejecución de años anteriores y el estado de los proyectos que mantienen recursos pendientes. De esta manera, la discusión presupuestaria incorpora dos aspectos: los recursos que Meduca considera necesarios para atender las demandas del sistema educativo y la capacidad institucional para ejecutar esos fondos.

Una mirada al presupuesto de 2027