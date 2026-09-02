Pago a servidores públicos en septiembre 2026: fechas según el MEF

Los servidores públicos ya cuentan con las fechas establecidas para recibir sus salarios durante el mes de septiembre de 2026, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) diera a conocer el calendario oficial de desembolsos.
El cronograma contempla el pago de las dos quincenas del mes y distribuye las fechas de acuerdo con los tres grupos de cobro establecidos.
El primer desembolso de septiembre comenzará el viernes 11 de septiembre, cuando está previsto el pago para el primer grupo de servidores públicos.
El segundo grupo recibirá su salario el lunes 14 de septiembre, mientras que el tercer grupo tendrá programado el pago para el martes 15 de septiembre.
Las fechas de la primera quincena quedan así:
Para la segunda mitad del mes, el calendario del MEF establece que el primer grupo recibirá su pago el viernes 25 de septiembre.
Posteriormente, el segundo grupo cobrará el lunes 28 de septiembre, y el tercer grupo tendrá disponible su salario el martes 29 de septiembre.
El calendario de la segunda quincena es el siguiente:
De esta forma, los servidores públicos deberán identificar el grupo al que pertenecen para conocer la fecha exacta en la que recibirán cada uno de sus pagos durante septiembre.
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