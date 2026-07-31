Décimo tercer mes 2026: servidores públicos cobrarán el segundo pago el 6 de agosto

Los servidores públicos de Panamá recibirán la próxima semana el segundo pago del décimo tercer mes, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmara que el desembolso se realizará el jueves 6 de agosto de 2026.

De acuerdo con el calendario oficial, este beneficio corresponde a la segunda partida del décimo tercer mes y forma parte de los pagos programados para este año.

En el caso de los trabajadores del sector privado, el pago deberá realizarse durante la segunda quincena de agosto, conforme a lo establecido por la normativa laboral.

El MEF también informó que la tercera y última partida del décimo tercer mes para los servidores públicos será entregada el viernes 4 de diciembre de 2026, con lo que se completará el calendario anual de este beneficio.