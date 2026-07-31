Décimo tercer mes 2026: servidores públicos cobrarán el segundo pago el 6 de agosto

El décimo tercer mes es un beneficio laboral obligatorio que reciben los trabajadores de los sectores público y privado en Panamá. Consiste en un pago adicional al salario, equivalente a una parte de los ingresos percibidos durante el año.Este beneficio se entrega en <b>tres partidas</b>, distribuidas en <b>abril, agosto y diciembre</b>. En el sector público, los pagos son realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mientras que en el sector privado corresponden a cada empleador.El objetivo del décimo tercer mes es brindar un apoyo económico adicional a los trabajadores en diferentes momentos del año.