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Décimo tercer mes 2026: servidores públicos cobrarán el segundo pago el 6 de agosto

Servidores públicos recibirán el segundo pago del décimo tercer mes la próxima semana
Servidores públicos recibirán el segundo pago del décimo tercer mes la próxima semana Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 31/07/2026 11:41
Miles de funcionarios recibirán el segundo desembolso del décimo tercer mes durante la primera semana de agosto.

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Los servidores públicos de Panamá recibirán la próxima semana el segundo pago del décimo tercer mes, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmara que el desembolso se realizará el jueves 6 de agosto de 2026.

De acuerdo con el calendario oficial, este beneficio corresponde a la segunda partida del décimo tercer mes y forma parte de los pagos programados para este año.

En el caso de los trabajadores del sector privado, el pago deberá realizarse durante la segunda quincena de agosto, conforme a lo establecido por la normativa laboral.

El MEF también informó que la tercera y última partida del décimo tercer mes para los servidores públicos será entregada el viernes 4 de diciembre de 2026, con lo que se completará el calendario anual de este beneficio.

¿Cómo se paga el décimo tercer mes? Esto es lo que debe saber

El décimo tercer mes es un beneficio laboral obligatorio que reciben los trabajadores de los sectores público y privado en Panamá. Consiste en un pago adicional al salario, equivalente a una parte de los ingresos percibidos durante el año.

Este beneficio se entrega en tres partidas, distribuidas en abril, agosto y diciembre. En el sector público, los pagos son realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mientras que en el sector privado corresponden a cada empleador.

El objetivo del décimo tercer mes es brindar un apoyo económico adicional a los trabajadores en diferentes momentos del año.

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