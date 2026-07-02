Décimo Tercer Mes: MEF confirma fecha pagos para servidores públicos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó el calendario de pago de la segunda partida del Décimo Tercer Mes correspondiente al año 2026 para los servidores públicos, la cual será desembolsada el jueves 6 de agosto.

El sector privado recibirá este beneficio durante la segunda semana de agosto.

El MEF también detalló que el último pago del Décimo Tercer Mes para los funcionarios del sector público será entregado el viernes 4 de diciembre de 2026, completando así el calendario anual de este beneficio laboral.

Las autoridades reiteraron que estas fechas forman parte del calendario oficial de pagos y buscan garantizar la organización y cumplimiento de las obligaciones salariales en ambos sectores.