Décimo Tercer Mes: MEF confirma fecha pagos para servidores públicos

En Panamá, el Décimo Tercer Mes es un beneficio laboral establecido por ley que consiste en un pago adicional al salario de los trabajadores del sector público y privado, distribuido en tres partidas a lo largo del año.Este ingreso equivale a una treceava parte del salario anual del trabajador y se entrega en fechas previamente establecidas por el calendario oficial. Su objetivo es complementar los ingresos de los empleados y brindar apoyo económico en momentos clave del año.El pago se realiza en tres etapas: una primera partida en abril, una segunda en agosto y una tercera en diciembre. En el sector público, estos desembolsos son gestionados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mientras que en el sector privado son responsabilidad directa de los empleadores.En cuanto a su cálculo, el Décimo Tercer Mes se acumula en función del salario devengado durante cada periodo correspondiente, lo que permite distribuir de forma proporcional este beneficio entre los trabajadores.