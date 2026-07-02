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Décimo Tercer Mes: MEF confirma fecha pagos para servidores públicos

El MEF publica calendario del segundo Décimo Tercer Mes para servidores públicos
El MEF publica calendario del segundo Décimo Tercer Mes para servidores públicos Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 02/07/2026 14:09
Servidores públicos ya cuentan con el calendario oficial del segundo Décimo Tercer Mes.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó el calendario de pago de la segunda partida del Décimo Tercer Mes correspondiente al año 2026 para los servidores públicos, la cual será desembolsada el jueves 6 de agosto.

El sector privado recibirá este beneficio durante la segunda semana de agosto.

El MEF también detalló que el último pago del Décimo Tercer Mes para los funcionarios del sector público será entregado el viernes 4 de diciembre de 2026, completando así el calendario anual de este beneficio laboral.

Las autoridades reiteraron que estas fechas forman parte del calendario oficial de pagos y buscan garantizar la organización y cumplimiento de las obligaciones salariales en ambos sectores.

¿Qué es el Décimo Tercer Mes en Panamá y cómo se paga?

En Panamá, el Décimo Tercer Mes es un beneficio laboral establecido por ley que consiste en un pago adicional al salario de los trabajadores del sector público y privado, distribuido en tres partidas a lo largo del año.

Este ingreso equivale a una treceava parte del salario anual del trabajador y se entrega en fechas previamente establecidas por el calendario oficial. Su objetivo es complementar los ingresos de los empleados y brindar apoyo económico en momentos clave del año.

El pago se realiza en tres etapas: una primera partida en abril, una segunda en agosto y una tercera en diciembre. En el sector público, estos desembolsos son gestionados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mientras que en el sector privado son responsabilidad directa de los empleadores.

En cuanto a su cálculo, el Décimo Tercer Mes se acumula en función del salario devengado durante cada periodo correspondiente, lo que permite distribuir de forma proporcional este beneficio entre los trabajadores.

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