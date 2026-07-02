Operación Teddy : peluches ocultaban 12 envoltorios con presunta droga en un depósito en la 24 de Diciembre

Un total de <b>12 envoltorios con presunta droga</b> fueron decomisados por las autoridades durante la o<b>peración Teddy</b>, desarrollada en un depósito ubicado en el sector de <b>Felipillo</b>, corregimiento <b>24 de Diciembre</b>, detalló este 2 de julio la Policía Nacional.La acción fue realizada por agentes de Inteligencia de la Policía Nacional en coordinación con la <b>Autoridad Nacional de Aduanas</b> y la Procuraduría General de la Nación.De acuerdo con el informe oficial, la presunta sustancia ilícita estaba escondida en el interior de varios peluches que llegaron al país dentro de <b>tres cajas de cartón procedentes de Estados Unidos</b> con destino a Panamá.Durante la inspección, las autoridades verificaron que en el relleno de los juguetes había <b>cuatro empaques plásticos</b> que contenían los <b>12 envoltorios con presunta marihuana hidropónica</b>.Los indicios decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con las investigaciones para determinar la procedencia y el destino final de la presunta droga.<b>Esta operación Teddy</b> forma parte de las acciones de la Policía Nacional y las entidades de seguridad para detectar modalidades utilizadas para el tráfico de sustancias ilícitas.