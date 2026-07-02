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Operación Teddy : peluches ocultaban 12 envoltorios con presunta droga en un depósito en la 24 de Diciembre

Las autoridades verificaron que en el relleno de los juguetes había cuatro empaques plásticos que contenían los 12 envoltorios con presunta marihuana hidropónica.
Las autoridades verificaron que en el relleno de los juguetes había cuatro empaques plásticos que contenían los 12 envoltorios con presunta marihuana hidropónica. Cedida
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 02/07/2026 14:58
La incautación fue realizada por agentes de Inteligencia de la Policía Nacional en coordinación con la Autoridad Nacional de Aduanas.

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Un total de 12 envoltorios con presunta droga fueron decomisados por las autoridades durante la operación Teddy, desarrollada en un depósito ubicado en el sector de Felipillo, corregimiento 24 de Diciembre, detalló este 2 de julio la Policía Nacional.

La acción fue realizada por agentes de Inteligencia de la Policía Nacional en coordinación con la Autoridad Nacional de Aduanas y la Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo con el informe oficial, la presunta sustancia ilícita estaba escondida en el interior de varios peluches que llegaron al país dentro de tres cajas de cartón procedentes de Estados Unidos con destino a Panamá.

Durante la inspección, las autoridades verificaron que en el relleno de los juguetes había cuatro empaques plásticos que contenían los 12 envoltorios con presunta marihuana hidropónica.

Los indicios decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con las investigaciones para determinar la procedencia y el destino final de la presunta droga.

Esta operación Teddy forma parte de las acciones de la Policía Nacional y las entidades de seguridad para detectar modalidades utilizadas para el tráfico de sustancias ilícitas.

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