Senan se incauta de más de mil paquetes de droga en operativo marítimo en Panamá Oeste

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) decomisó 1,082 paquetes de presunta droga y aprehendió a dos personas durante una operación realizada al sur de la comunidad de La Ermita, de San Carlos, en Panamá Oeste.

El hallazgo se dio cuando unidades aeronavales, que efectuaban patrullajes de control marítimo, detectaron una embarcación sospechosa. Tras una maniobra de interdicción, los agentes lograron asegurar la lancha y a sus ocupantes.

De acuerdo con las autoridades, la embarcación transportaba 43 sacos que contenían los 1,082 paquetes de sustancia ilícita por determinar. Tanto la carga como los aprehendidos fueron trasladados a la Base Naval Capitán de Fragata Noel A. Rodríguez, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Panamá Oeste, para las diligencias correspondientes.

Cifras del Senan indican que, en lo que va de 2025, se han decomisado 39,365 paquetes de presunta droga en 110 operaciones contra el narcotráfico a nivel nacional.

Las autoridades mantienen operativos de vigilancia en el marco de las Fiestas Patrias, con el objetivo de reforzar el control marítimo y prevenir el uso de las costas panameñas para el tráfico internacional de drogas.