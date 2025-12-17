Lo que debe saber un extranjero sobre el trámite de cambio de residencia en Panamá

A pocos días que se acabe el periodo de moratoria para el trámite de de cambio de residencia, es importante recordar a los residentes extranjeros que deberán realizar el proceso de actualización de su dirección conforme a los requisitos establecidos por la entidad antes del 31 de diciembre de 2025.

De acuerdo con Migración, la documentación requerida varía según la condición de la vivienda donde reside la persona solicitante.

En el caso de residir en una propiedad propia, se debe presentar una copia de la escritura pública notariada, copia del carne de residente y un recibo de servicios públicos —luz, agua o teléfono— en original o copia notariada.

Si la residencia corresponde a una propiedad en alquiler, el solicitante deberá presentar una copia del contrato de arrendamiento notariado, copia del carnet de residente y un recibo de servicios públicos —luz, agua o teléfono— en original o copia notariada.