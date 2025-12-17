  1. Inicio
Lo que debe saber un extranjero sobre el trámite de cambio de residencia en Panamá

De acuerdo con Migración, la documentación requerida varía según la condición de la vivienda donde reside la persona solicitante.
Por
Laura Chang
  • 17/12/2025 08:29
Se reitera que es fundamental cumplir con esta disposición para evitar la cancelación del estatus migratorio y la deportación.

A pocos días que se acabe el periodo de moratoria para el trámite de de cambio de residencia, es importante recordar a los residentes extranjeros que deberán realizar el proceso de actualización de su dirección conforme a los requisitos establecidos por la entidad antes del 31 de diciembre de 2025.

De acuerdo con Migración, la documentación requerida varía según la condición de la vivienda donde reside la persona solicitante.

En el caso de residir en una propiedad propia, se debe presentar una copia de la escritura pública notariada, copia del carne de residente y un recibo de servicios públicos —luz, agua o teléfono— en original o copia notariada.

Si la residencia corresponde a una propiedad en alquiler, el solicitante deberá presentar una copia del contrato de arrendamiento notariado, copia del carnet de residente y un recibo de servicios públicos —luz, agua o teléfono— en original o copia notariada.

Para quienes no cuenten ni con escritura de propiedad ni con contrato de arrendamiento, Migración exige la presentación de una carta de responsabilidad, una certificación de residencia firmada ante un juez de paz, copia del carne de residente y un recibo de servicios públicos —luz, agua o teléfono— en original o copia notariada.

El Servicio Nacional de Migración reiteró que es fundamental cumplir con esta disposición para evitar sanciones mayores, que pueden incluir la cancelación del estatus migratorio y la deportación, conforme a lo establecido en los artículos 37 y 87 del Decreto Ley N.320 del 8 de agosto de 2008, que reglamenta el Decreto Ley N.° 3 del 22 de febrero de 2008.

En las últimas horas se ha reportado aglomeración de personas en el Servicio Nacional de Migración debido a trámites de actualización de domicilio. La institución recordó que el período de exoneración para este proceso se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que recomienda a los usuarios planificar su gestión con anticipación.

