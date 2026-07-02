Icaza: ‘Río Indio avanza para presentar el Estudio de Impacto Ambiental entre finales de 2026 e inicios de 2027’

El proyecto del lago de Río Indio, considerado estratégico para fortalecer la seguridad hídrica de Panamá y garantizar el suministro de agua para la operación del Canal y el consumo de la población, continúa avanzando en sus fases técnicas, ambientales y sociales.

Así lo informó este miércoles el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quien explicó a los medios que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) mantiene en ejecución las exploraciones geotécnicas y geológicas, los trabajos de ingeniería y la actualización de la línea base ambiental, con miras a presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) entre finales de 2026 e inicios de 2027.

”Nosotros seguimos avanzando en lo que es la exploración geotécnica y geológica, todo el trabajo de ingeniería y también la actualización de la línea base ambiental, que tenía una actualización del período 2019-2021. Ese proceso sigue avanzando para poder entonces presentar el estudio de impacto ambiental hacia finales del año 2026 e inicios del año 2027”, manifestó Icaza.

Reasentamiento entra en una nueva etapa

El ministro indicó que el proyecto se encuentra en la fase de reasentamiento de las familias que serán impactadas y en el desarrollo de los avalúos comerciales de las propiedades ubicadas dentro del área de influencia.

Explicó que estas acciones forman parte del cronograma previsto para la ejecución de la iniciativa. “Ciertamente nosotros hemos seguido avanzando con las conversaciones”, señaló.

Icaza recordó que en julio de 2025 fueron instaladas las nueve plataformas participativas en el área de influencia del proyecto del lago de Río Indio. A través de esos espacios se realizaron siete reuniones, conforme a las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (CFI).

Como resultado de ese proceso, en abril de 2026, diez meses después del inicio del diálogo, se firmó el acuerdo colectivo para el proceso de reasentamiento.

El funcionario explicó que actualmente se realizan los avalúos comerciales de las propiedades, paso previo a la negociación de acuerdos individuales con cada una de las familias involucradas, una etapa que se prevé iniciar durante la segunda mitad de este año.

Estudios ambientales en desarrollo

La actualización de la línea base ambiental comenzó en julio de 2025 como parte de los requisitos para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, Categoría III, exigido por la normativa panameña y los estándares internacionales aplicables a este tipo de proyectos.

En ese momento, la ACP informó que los trabajos fueron adjudicados a URS Holding Company Inc., empresa encargada de desarrollar los estudios durante un período de dos años bajo la supervisión de especialistas ambientales y sociales de la institución.

El objetivo es realizar un análisis científico e integral de los ecosistemas y hábitats presentes en el área de influencia del proyecto, incorporando la participación de las comunidades para establecer medidas de prevención, control, mitigación, monitoreo y adaptación al cambio climático.

Los estudios también contemplan la comparación con la información recopilada entre 2017 y 2019, así como la aplicación de metodologías participativas durante las campañas de monitoreo para evaluar indicadores como la calidad del agua, el caudal de los ríos y la biodiversidad de la cuenca.

Para participar en la licitación, las empresas interesadas debieron acreditar experiencia en la elaboración de estudios de línea base y de impacto ambiental de alta complejidad. Entre los requisitos figuraban el registro como consultores ambientales ante el Ministerio de Ambiente, la ejecución de al menos cinco estudios de impacto ambiental durante los últimos diez años —dos de ellos de Categoría III— y experiencia en la aplicación de estándares internacionales, entre ellos las Normas de Desempeño de la CFI y el Acuerdo de Escazú.

Reserva estratégica de agua

El proyecto contempla la construcción de una presa principal y tres presas auxiliares para crear un lago con una superficie aproximada de 4,600 hectáreas, equivalente al 8% de las 58,000 hectáreas de la cuenca de Río Indio.

La mayor parte de las obras se desarrollará en la cuenca hidrográfica de río Indio (No. 111), ubicada en la vertiente atlántica, mientras que un 5% abarcará la región oriental de la cuenca del Canal de Panamá (No. 115) y áreas adyacentes.

Según la ACP, el crecimiento de la población y de la actividad económica ha incrementado la demanda de agua potable. Actualmente, más de dos millones de personas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón dependen del sistema conformado por los lagos Gatún y Alhajuela, que abastece a ocho plantas potabilizadoras y próximamente a otras dos que están en construcción.

La institución también ha señalado que la demanda de agua proyectada para 2025 se alcanzó en 2012, más de una década antes de lo previsto inicialmente.

Tras evaluar más de 28 alternativas durante los últimos 30 años, la ACP concluyó que el lago de Río Indio constituye la opción más viable para garantizar la disponibilidad futura del recurso hídrico.

El proyecto prevé conducir el agua por gravedad hacia el lago Gatún mediante un túnel de nueve kilómetros de longitud y cinco metros de diámetro, sin necesidad de bombeo.

Aunque el nuevo lago tendrá una superficie diez veces menor que la del lago Gatún, la ACP estima que contará con una capacidad de almacenamiento similar, lo que permitirá reforzar el abastecimiento de agua para la población y garantizar las operaciones del Canal durante los períodos de menor disponibilidad hídrica.

Precalificación para nuevos puertos

En otro tema, Icaza informó que el proceso de precalificación de las empresas interesadas en participar en la futura concesión de los dos nuevos puertos vinculados al Canal de Panamá -Corozal en el sector Pacífico e Isla Telfers en el Atlántico- concluirá el próximo 9 de julio.

Posteriormente, la ACP anunciará las compañías que cumplan con los requisitos para avanzar a la siguiente etapa. “Una vez nosotros tengamos las empresas precalificadas, continuaremos esas reuniones uno a uno, al tiempo que tanto la Administración del Canal de Panamá como la Junta Directiva, trabajando en equipo, vamos a definir el modelo de concesión, el contrato de concesión y realizar la licitación con las empresas precalificadas”, concluyó el ministro.