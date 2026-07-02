OMS declara terminado el brote de hantavirus del crucero MV Hondius tras tres muertes y una alerta global

La <b>Organización Mundial de la Salud (OMS)</b> anunció este jueves <b>el fin del brote de hantavirus</b> que puso en alerta a decenas de países tras detectarse a bordo del crucero <b>MV Hondius</b>, un episodio inusual que dejó <b>tres fallecidos, 13 contagios confirmados </b>y obligó a desplegar un amplio operativo internacional de vigilancia epidemiológica.El director general de la <b>OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus</b>, informó que el organismo da por concluido <b>el brote luego de que la última persona que permanecía bajo observación completara su período de cuarentena</b> sin desarrollar la enfermedad.'Estoy muy complacido de decir que la <b>OMS </b>considera que el brote de hantavirus terminó', afirmó durante una conferencia de prensa en <b>Ginebra</b>.