OMS declara terminado el brote de hantavirus del crucero MV Hondius tras tres muertes y una alerta global

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este jueves el fin del brote de hantavirus que puso en alerta a decenas de países tras detectarse a bordo del crucero MV Hondius, un episodio inusual que dejó tres fallecidos, 13 contagios confirmados y obligó a desplegar un amplio operativo internacional de vigilancia epidemiológica. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que el organismo da por concluido el brote luego de que la última persona que permanecía bajo observación completara su período de cuarentena sin desarrollar la enfermedad. ”Estoy muy complacido de decir que la OMS considera que el brote de hantavirus terminó”, afirmó durante una conferencia de prensa en Ginebra.

El último contacto dio negativo

Según explicó Tedros, la última persona que había tenido contacto con un caso confirmado a bordo del crucero concluyó satisfactoriamente el aislamiento, obtuvo un resultado negativo en las pruebas diagnósticas y ya regresó a su hogar. Además, destacó que no se han detectado nuevos contagios relacionados con este episodio desde el pasado 25 de mayo, lo que permitió cerrar oficialmente el seguimiento sanitario. Durante la emergencia, las autoridades de salud rastrearon y monitorearon a más de 650 contactos distribuidos en 33 países y territorios, una de las operaciones de vigilancia internacional más amplias registradas para esta enfermedad.

Un brote poco común que encendió las alarmas

Aunque el número de contagios fue relativamente reducido, el caso generó preocupación entre los especialistas debido a la variante del virus involucrada. El hantavirus suele transmitirse por contacto con excrementos, saliva u orina de roedores infectados y, cada año, provoca decenas de miles de infecciones en distintas regiones del mundo. Sin embargo, la cepa identificada en este brote fue la denominada virus de los Andes, la única variante conocida capaz de transmitirse de persona a persona, una característica que elevó significativamente el nivel de alerta sanitaria. Actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento específico contra el hantavirus, por lo que la detección temprana y el aislamiento de los contactos siguen siendo las principales herramientas para contener su propagación.

La travesía que terminó en una emergencia sanitaria

El MV Hondius, de bandera neerlandesa, inició su viaje el 1 de abril desde el puerto argentino de Ushuaia con destino a Cabo Verde, realizando escalas en varias islas remotas del Atlántico Sur. Tras confirmarse el brote, la embarcación modificó su itinerario y navegó hasta Tenerife, en el archipiélago español de Canarias, donde el 10 de mayo desembarcaron más de 120 pasajeros. Posteriormente, el crucero llegó el 18 de mayo al puerto de Róterdam, en Países Bajos, con una tripulación reducida que permaneció durante varias semanas en cuarentena como parte del protocolo sanitario.

El origen del contagio sigue siendo un misterio