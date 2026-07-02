Diputados arrancan nuevo periodo en la Asamblea Nacional con foco en comisiones y ‘Reglamento Interno’

Nuevo período en la Asamblea Nacional. Este jueves 2 de julio, los diputados arrancaron el nuevo periodo de sesiones ordinarias del Legislativo retomando temas como la inseguridad y perfilándose para la conformación de comisiones.

En el orden del día de este jueves los diputados tienen la modificación y adicionar artículos al texto único de la Ley No. 49 de 1984, que adopta el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.

Se prevé que las comisiones sean conformadas a inicios de la próxima semana, aunque ya algunos diputados han compartido su interés en comisiones específicas, entre ellos el expresidente del legislativo, Jorge Herrera.

”Me interesa la comisión de Asuntos Municipales, no sé quién más tenga aspiraciones, pero yo vengo de un proceso y más allá de haber ganado cuatro veces de representante y alcalde, mi mayor interés es haber sido funcionario público”, expresó Herrera.

“Nosotros tenemos un proyecto que dejamos suspendido en segundo debate de la descentralización y hemos hecho acercamiento con las instituciones que tienen que ver con el tema. Nos vamos a meter de lleno para tener una ley de descentralización, no para darle plata a los representante, sino ayudar a que las obras puedan llegar a los distritos”, añadió.

Por su parte, el diputado de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño, espera que su bancada mantenga puestoa claves en las comisiones.

”Con esto de presidir, tú sabes que la suerte está echada, es difícil y aquí nosotros estamos claros. Sí que debemos estar mínimo en las mismas comisiones que tuvimos el año pasado, Pero en cuanto a presidir, eso tiene que ver con algo improbable, pero claro, uno aspira”, señaló.

Durante el período de incidencias, el diputado de Vamos, Augusto Palacios, denunció la inseguridad en el país y cuestionó la construcción de nuevas cárceles, abogando en su lugar por más escuelas y una rendición de cuentas de parte de un Ministerio de Seguridad que ha recibido un presupuesto históricamente alto.