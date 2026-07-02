Finanzas en Panamá: 55% de los ciudadanos no logra ahorrar por estrés diario

El bienestar financiero en el país se encuentra en una balanza de tensiones. Aunque la población registra una fuerte orientación hacia la planificación económica a largo plazo, la capacidad de ejecución real en los hogares es limitada. Así lo demostró el Índice de Bienestar Financiero presentado por la firma Experian, en el cual Panamá obtuvo una calificación de 56.5 puntos sobre un máximo de 100.

El informe, que analizó la situación en Chile, Colombia, Perú y Panamá, describe el perfil financiero local bajo el concepto de “optimismo ansioso”. Esta condición se explica porque, a pesar de que el país alcanzó un puntaje de 62.7 en optimismo sobre el futuro y lidera en la finalidad del ahorro con 83.5 puntos, el estrés por los gastos cotidianos frena la estabilidad económica actual de las familias.

La investigación expone una marcada brecha entre el deseo de previsión y las posibilidades materiales. Apenas el 44.3% de los encuestados afirmó que ahorra en la actualidad, dejando a un 55.7% de la muestra sin márgenes de acumulación de capital. Asimismo, la participación en productos de inversión formal se limita al 28.2% de los ciudadanos.

“Los resultados muestran que los panameños están desarrollando una relación cada vez más consciente con sus finanzas. Observamos una combinación de control financiero, propósito en el ahorro y confianza en el futuro, lo que representa una base sólida para seguir fortaleciendo el bienestar financiero en el país”, afirmó la Giovanna Cardellicchio, gerente general de APC Experian a través de un comunicado de prensa.