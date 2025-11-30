Inclusión financiera: El progreso limitado de Panamá

El análisis de las tres dimensiones principales del índice revela el núcleo del problema:1. Acceso (fuerza): Panamá tiene el segundo nivel más alto de acceso al sistema financiero de la región (59.1 puntos). Lograr que los ciudadanos tengan una cuenta o un producto a su disposición no es el problema.2. Calidad percibida (fuerza): Panamá es el líder regional, con la puntuación más alta (68.5 puntos). Los ciudadanos que usan el sistema, en general, lo evalúan positivamente, y la imagen de los bancos privados es de las mejores de la región (45 %).3. Uso (debilidad): Esta es la dimensión que enciende las alarmas. El uso de productos financieros muestra una tendencia decreciente, cayendo de 43.3 en 2021 a 38.8 en 2025 lo cual puede ser una alerta de que las condiciones financieras se pueden estar deteriorando.El país ha construido una infraestructura de acceso de primer nivel y quienes la usan la valoran, pero una porción creciente de la población no la está utilizando para lo fundamental: ahorrar y obtener crédito.