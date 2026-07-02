El Canal de Panamá reducirá el calado de buques Neopanamax a partir del 24 de julio por El Niño

<a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/america/costa-rica-busca-destrabar-guerra-comercial-con-panama-tras-seis-anos-de-bloqueo-LA23761813">La Administración del Canal de Panamá (ACP)</a>, mediante su Vicepresidencia de Operaciones, notificó a agentes navieros, propietarios y operadores del sector una próxima reducción en el calado de las <b>esclusas Neopanamax</b>. Según el <b>Aviso a la Navegación No. A-22-2026,</b> emitido el 1 de julio de 2026, la restricción responde a una estrategia de gestión hídrica para garantizar la seguridad, confiabilidad y sostenibilidad de la vía interoceánica frente a las condiciones hidrológicas actuales y la posible llegada del fenómeno de <b>El Niño</b> a la cuenca en los próximos meses. La <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/reincorporacion-de-panama-a-la-lista-blanca-de-paris-mou-un-avance-para-la-estrategia-maritima-tokio-mou-el-reto-BA23765884">ACP</a> aseguró que mantendrá la vigilancia sobre los niveles de los lagos y las proyecciones para anunciar nuevos ajustes operacionales si fuese necesario. Con base en los niveles actuales y proyectados del lago Gatún, el calado máximo autorizado para buques Neopanamax en Agua Dulce Tropical (TFW) será de 14.94 metros (49.0 pies) <b>a partir del 24 de julio de 2026</b>, y se ajustará a 14.78 metros (48.5 pies) <b>a partir del 15 de agosto de 2026</b>. Este ajuste introduce una cuota de incertidumbre en un periodo de alto dinamismo comercial, reflejado en las estadísticas oficiales de la ACP, que revelan un acumulado de<b> 8,593 tránsitos de alto calado hasta mayo del año fiscal 2026</b>. El flujo actual se encuentra concentrado en las <b>esclusas panamax con 6,208 tránsitos </b>(72.24% del tráfico global), mientras que las <b>esclusas neopanamax absorbieron el 27.76% restante con 2,385 tránsitos.</b> El comportamiento del mercado muestra una marcada especialización por tipo de infraestructura: los portacontenedores lideran el<a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/balanza-comercial-en-panama-el-deficit-de-bienes-sube-24-a-marzo-de-2026-CE23729946"> Canal Ampliado</a> con 1,378 tránsitos (57.8%), mientras que en las esclusas panamax el motor principal son<b> los quimiqueros con 1,739 viajes (28.0%)</b>, seguidos por los<b> buques graneleros con 1,491 tránsitos (24.0%).</b> Al cierre del comunicado, la ACP agradeció la comprensión y cooperación de la comunidad marítima global ante estos cambios operativos.