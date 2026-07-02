El Canal de Panamá reducirá el calado de buques Neopanamax a partir del 24 de julio por El Niño

La Administración del Canal de Panamá (ACP), mediante su Vicepresidencia de Operaciones, notificó a agentes navieros, propietarios y operadores del sector una próxima reducción en el calado de las esclusas Neopanamax.

Según el Aviso a la Navegación No. A-22-2026, emitido el 1 de julio de 2026, la restricción responde a una estrategia de gestión hídrica para garantizar la seguridad, confiabilidad y sostenibilidad de la vía interoceánica frente a las condiciones hidrológicas actuales y la posible llegada del fenómeno de El Niño a la cuenca en los próximos meses.

La ACP aseguró que mantendrá la vigilancia sobre los niveles de los lagos y las proyecciones para anunciar nuevos ajustes operacionales si fuese necesario.

Con base en los niveles actuales y proyectados del lago Gatún, el calado máximo autorizado para buques Neopanamax en Agua Dulce Tropical (TFW) será de 14.94 metros (49.0 pies) a partir del 24 de julio de 2026, y se ajustará a 14.78 metros (48.5 pies) a partir del 15 de agosto de 2026.

Este ajuste introduce una cuota de incertidumbre en un periodo de alto dinamismo comercial, reflejado en las estadísticas oficiales de la ACP, que revelan un acumulado de 8,593 tránsitos de alto calado hasta mayo del año fiscal 2026.

El flujo actual se encuentra concentrado en las esclusas panamax con 6,208 tránsitos (72.24% del tráfico global), mientras que las esclusas neopanamax absorbieron el 27.76% restante con 2,385 tránsitos.

El comportamiento del mercado muestra una marcada especialización por tipo de infraestructura: los portacontenedores lideran el Canal Ampliado con 1,378 tránsitos (57.8%), mientras que en las esclusas panamax el motor principal son los quimiqueros con 1,739 viajes (28.0%), seguidos por los buques graneleros con 1,491 tránsitos (24.0%).

Al cierre del comunicado, la ACP agradeció la comprensión y cooperación de la comunidad marítima global ante estos cambios operativos.