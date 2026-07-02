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WhatsApp permitirá usar nombres de usuario sin compartir el número de teléfono: así funcionará la nueva opción

WhatsApp permitirá usar nombres de usuario sin compartir el número de teléfono
WhatsApp permitirá usar nombres de usuario sin compartir el número de teléfono Heiko | Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 02/07/2026 12:17
La aplicación de mensajería de Meta permitirá contactar a otras personas sin necesidad de compartir el número de teléfono.

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WhatsApp prepara una de las actualizaciones más importantes de los últimos años al incorporar los nombres de usuario como una nueva forma de identificar a las personas dentro de la aplicación, una función que busca reforzar la privacidad de los usuarios.

La plataforma de mensajería, propiedad de Meta y utilizada por más de 3.000 millones de personas en todo el mundo, anunció que próximamente será posible contactar a otros usuarios mediante un nombre de usuario, sin necesidad de compartir el número de teléfono.

Hasta ahora, para iniciar una conversación en WhatsApp era indispensable conocer el número telefónico de la otra persona. Con esta nueva modalidad, los usuarios podrán elegir un alias único que servirá como identificación dentro de la aplicación.

Según explicó WhatsApp, esta herramienta es una funcionalidad enfocada en la privacidad, ya que permitirá agregar contactos, iniciar conversaciones y participar en grupos sin revelar automáticamente el número de teléfono a personas desconocidas o a otros participantes.

La empresa indicó que el nombre de usuario será una alternativa opcional al número telefónico y añadirá una capa adicional de seguridad para quienes prefieran mantener privada su información personal.

¿Cómo configurar el nombre de usuario en WhatsApp?

Una vez que la función esté disponible para todos los usuarios, será necesario seguir estos pasos:

Actualizar WhatsApp a la versión más reciente.

Ingresar a Ajustes o Configuración.

Seleccionar Cuenta y luego Nombre de usuario.

Escribir el alias deseado, que podrá incluir letras, números, puntos y guiones.

Guardar la configuración. Si el nombre está disponible, quedará reservado para el usuario.

Meta señaló que la nueva función comenzará a implementarse de forma gradual durante las próximas actualizaciones de WhatsApp.

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