FBI mantiene investigación por secuestro de Nancy Guthrie

El pronunciamiento del FBI se produjo después de que una comunicación enviada a varios medios la semana pasada afirmara que Nancy Guthrie había fallecido poco después del secuestro y que su muerte 'no fue intencional'.Sin embargo, las autoridades no han validado esa versión y mantienen abiertas múltiples líneas de investigación. El Departamento del Alguacil del Condado de Pima confirmó que ha recibido información relacionada con posibles notas de rescate y que cada pista es analizada en coordinación con el FBI.