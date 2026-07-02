FBI mantiene investigación por secuestro de Nancy Guthrie

La desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de NBC Savannah Guthrie, sigue siendo investigada como un secuestro con fines de rescate, confirmó este jueves 2 de julio el FBI, pese a la circulación de una nota que aseguraba que la mujer había muerto poco después de su rapto. Según informó la agencia EFE, el Buró Federal de Investigaciones señaló que algunas de las notas de rescate recibidas han sido consideradas intentos de extorsión sin legitimidad, aunque otras exigencias podrían ser potencialmente auténticas y continúan bajo análisis. “Este caso continúa siendo investigado como un caso de secuestro a cambio de rescate”, indicó el FBI en un comunicado, en el que también reiteró que seguirá prestando apoyo a la investigación, aunque las autoridades locales del condado de Pima, en Arizona, mantienen la dirección del caso.

Más de 150 días sin respuestas

La desaparición de Nancy Guthrie ha generado creciente atención pública en Estados Unidos debido a la notoriedad de su hija, una de las principales figuras del programa Today de NBC. La mujer, de 84 años, fue vista por última vez el 31 de enero en su vivienda al norte de Tucson, Arizona, después de cenar con su hija mayor. La familia reportó su desaparición al día siguiente, cuando no acudió a la iglesia, algo que consideraron inusual. Las autoridades sospechan que fue secuestrada luego de encontrar rastros de sangre cerca de la entrada de la vivienda. Además, cámaras de vigilancia captaron a un hombre enmascarado en el porche de la residencia durante la noche de la desaparición.

La nota que hablaba de una muerte accidental

El pronunciamiento del FBI se produjo después de que una comunicación enviada a varios medios la semana pasada afirmara que Nancy Guthrie había fallecido poco después del secuestro y que su muerte “no fue intencional”. Sin embargo, las autoridades no han validado esa versión y mantienen abiertas múltiples líneas de investigación. El Departamento del Alguacil del Condado de Pima confirmó que ha recibido información relacionada con posibles notas de rescate y que cada pista es analizada en coordinación con el FBI.

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