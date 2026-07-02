EN VIVO: España vs. Austria

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53'
¡Se anima Rodri se media distancia!
Se llena de confianza el jugador del Manchester City. Saca el remate de media distancia, pero se desvía levemente en un jugador rival. España no aprovecha el tiro de esquina pero mantienen la posesión.
50'
Presiona alto Austria en busca del empate
No le queda de otra a los austriacos. Adelantan sus líneas para conseguir el empate, pero de momento parece lejos el empate. España sigue dominando el partido
46'
Cambios en Austria
Salen Schlager y Seiwald. Ingresan Grillitsch y Chukwuemeka
¡Inicia la segunda parte!
45+4'
¡Finaliza el primer tiempo! ¡Lo gana momentáneamente España 1-0 con gol de Oyarzabal!
45+2'
¡SE SALVA DOS VECES AUSTRIA!
Esto puede terminar en goleada. Alex Baena hace estremecer el travesaño tras un disparo de tiro libre, luego el balón muerto le queda a Yamal, pero extraordinaria la ataja de Schlager para mantener el 1-0.
45'
Se agregan 4 minutos
43'
Termina atacando España
A falta de pocos minutos para el término de la primera parte, los españoles cerrarán atacando apretando al rival.
37'
¡Anota Oyarzabal el primero para España!
Era cuestión de tiempo para que llegara la anotación de España. Apertura por izquierda para Cucurella, ven entrando en segunda línea al jugador de la Real Sociedad y prácticamente a la altura del punto penal dispara Oyarzabal y define a placer. Ya lo gana 1-0 en Los Ángeles.
35'
¡GOOOOOOOL DE ESPAÑA!
32'
¡Otra vez España cerca del primero!
España mete a muchos hombres dentro del área, le queda el remate cruzado a Oyarzabal, pero bien ataja Schlager para evitar lo que pudo haber sido el 1-0.
30'
¡Gol invalidado por falta!
Todo queda anulado. Tiro de esquina, le balón le queda a Cucurella y rompe el arco. Sin embargo, había falta de Cubarsí sobre el portero austriaco por lo que queda invalidado la anotación.
28'
27'
Se reanuda el partido
24'
Pausa de hidratación
21'
¡Lamine se luce en Los Ángeles!
Lo de Lamine Yamal es algo impresionante…recibe el balón por la izquierda y consigue un túnel a Lamier. La grada de impresiona y grita a favor del español.
17'
Se nivela el partido
Austria ha despertado y ahora tiene un poco más la posesión del balón. El equipo austriaco, con un 4-2-3-1 espera dar la sorpresa a España
12'
Leyendas de España están presentes en Los Ángeles para este partido
Nadie se quiso perder este compromiso. David Villa, Iker Casillas, Carles Puyol, Míchel Salgado son algunas de las leyendas españolas presentes en el partido entre España y Austria.
8'
Se ejecuta una de las nuevas reglas implementadas por la FIFA
La FIFA instauró nuevas reglas para este Mundial y se hace efectiva en este partido una de ellas. El VAR intervino para corregir un tiro de esquina y terminó dando el saque de meta, después de que Laporte haya sido el último en tocar la pelota en un remate de cabeza.
5'
España comanda en ataque y Austria se defiende
Los primeros minutos han sido para los españoles, más allá de estar en los instantes de estudio. España ya tiene un remate a puerta, mientras que Austria apuesta por la velocidad y más con los ataques verticales.
2'
¡Primer aviso de España!
Primer ataque de los españoles comandando por Yamal. Buena transición en ofensiva encabezada por el jugador del Barcelona. Se va en carrera hasta el arco rival, saca el disparo, pero lo ataja sin ningún problema Schlager.
1'
¡Inicia el partido!
¡Ya sonaron los himnos nacionales y se cumplen los últimos actos protocolares para el inicio del cotejo!
¡Repasemos los 11 titulares de ambos conjuntos!
Luis de la Fuente repite prácticamente el 11 titular que uso contra Uruguay. La única sorpresa es el ingreso de Pedro Porro por derecha. Por el lado de Australia, tampoco se guardan nada y salen con sus mejores efectivos.
11 titular de España: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Olmo; Baena, Oyarzabal y Lamine Yamal.
11 titular de Austria: Schlager; Laimer, Alaba, Danso, Posch; Schlager, Seiwald, Sabitzer, Wanner, Schimid y Gregoritsch.
¡Salen los equipos para escuchar los himnos nacionales de España y Austria!
¡España y Austria por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026!
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre España y Austria en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026!Los Ángeles es el escenario de este gran cotejo en el que tan solo uno seguirá con vida en el torneo. El vencedor se enfrentará a Portugal o Croacia en los octavos de final.
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Panamá defiende ante China fallo sobre el Canal y la separación de poderes, exigiendo respeto a su soberanía y Constitución ante la OEA