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Fútbol

EN VIVO: España vs. Austria

El delantero español Lamine Yamal.
El delantero español Lamine Yamal. Lavandeira Jr / EFE
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 02/07/2026 13:43
España y Austria se enfrentan en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en Los Ángeles, California

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3:16 PM
02/07/2026

53'

¡Se anima Rodri se media distancia!

Se llena de confianza el jugador del Manchester City. Saca el remate de media distancia, pero se desvía levemente en un jugador rival. España no aprovecha el tiro de esquina pero mantienen la posesión.

3:13 PM
02/07/2026

50'

Presiona alto Austria en busca del empate

No le queda de otra a los austriacos. Adelantan sus líneas para conseguir el empate, pero de momento parece lejos el empate. España sigue dominando el partido

3:08 PM
02/07/2026

46'

Cambios en Austria

Salen Schlager y Seiwald. Ingresan Grillitsch y Chukwuemeka

3:07 PM
02/07/2026

46'

¡Inicia la segunda parte!

2:49 PM
02/07/2026

45+4'

¡Finaliza el primer tiempo! ¡Lo gana momentáneamente España 1-0 con gol de Oyarzabal!

2:48 PM
02/07/2026

45+2'

¡SE SALVA DOS VECES AUSTRIA!

Esto puede terminar en goleada. Alex Baena hace estremecer el travesaño tras un disparo de tiro libre, luego el balón muerto le queda a Yamal, pero extraordinaria la ataja de Schlager para mantener el 1-0. 

2:45 PM
02/07/2026

45'

Se agregan 4 minutos

2:43 PM
02/07/2026

43'

Termina atacando España

A falta de pocos minutos para el término de la primera parte, los españoles cerrarán atacando apretando al rival.

2:38 PM
02/07/2026

37'

¡Anota Oyarzabal el primero para España!

Era cuestión de tiempo para que llegara la anotación de España. Apertura por izquierda para Cucurella, ven entrando en segunda línea al jugador de la Real Sociedad y prácticamente a la altura del punto penal dispara Oyarzabal y define a placer. Ya lo gana 1-0 en Los Ángeles.

2:36 PM
02/07/2026

35'

¡GOOOOOOOL DE ESPAÑA!

2:33 PM
02/07/2026

32'

¡Otra vez España cerca del primero!

España mete a muchos hombres dentro del área, le queda el remate cruzado a Oyarzabal, pero bien ataja Schlager para evitar lo que pudo haber sido el 1-0.

2:31 PM
02/07/2026

30'

¡Gol invalidado por falta!

Todo queda anulado. Tiro de esquina, le balón le queda a Cucurella y rompe el arco. Sin embargo, había falta de Cubarsí sobre el portero austriaco por lo que queda invalidado la anotación.

2:29 PM
02/07/2026

28'

¡GOOOOOOOL DE ESPAÑA!

2:27 PM
02/07/2026

27'

Se reanuda el partido

2:23 PM
02/07/2026

24'

Pausa de hidratación

2:22 PM
02/07/2026

21'

¡Lamine se luce en Los Ángeles!

Lo de Lamine Yamal es algo impresionante…recibe el balón por la izquierda y consigue un túnel a Lamier. La grada de impresiona y grita a favor del español.

2:18 PM
02/07/2026

17'

Se nivela el partido

Austria ha despertado y ahora tiene un poco más la posesión del balón. El equipo austriaco, con un 4-2-3-1 espera dar la sorpresa a España

2:14 PM
02/07/2026

12'

Leyendas de España están presentes en Los Ángeles para este partido

Nadie se quiso perder este compromiso. David Villa, Iker Casillas, Carles Puyol, Míchel Salgado son algunas de las leyendas españolas presentes en el partido entre España y Austria.

2:10 PM
02/07/2026

8'

Se ejecuta una de las nuevas reglas implementadas por la FIFA

La FIFA instauró nuevas reglas para este Mundial y se hace efectiva en este partido una de ellas. El VAR intervino para corregir un tiro de esquina y terminó dando el saque de meta, después de que Laporte haya sido el último en tocar la pelota en un remate de cabeza.

2:06 PM
02/07/2026

5'

España comanda en ataque y Austria se defiende

Los primeros minutos han sido para los españoles, más allá de estar en los instantes de estudio. España ya tiene un remate a puerta, mientras que Austria apuesta por la velocidad y más con los ataques verticales.

2:02 PM
02/07/2026

2'

¡Primer aviso de España!

Primer ataque de los españoles comandando por Yamal. Buena transición en ofensiva encabezada por el jugador del Barcelona. Se va en carrera hasta el arco rival, saca el disparo, pero lo ataja sin ningún problema Schlager.

2:00 PM
02/07/2026

1'

¡Inicia el partido!

1:56 PM
02/07/2026

¡Ya sonaron los himnos nacionales y se cumplen los últimos actos protocolares para el inicio del cotejo!

1:55 PM
02/07/2026

¡Repasemos los 11 titulares de ambos conjuntos!

Luis de la Fuente repite prácticamente el 11 titular que uso contra Uruguay. La única sorpresa es el ingreso de Pedro Porro por derecha.  Por el lado de Australia, tampoco se guardan nada y salen con sus mejores efectivos.

 

11 titular de España: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Olmo; Baena, Oyarzabal y Lamine Yamal.

 

11 titular de Austria: Schlager; Laimer, Alaba, Danso, Posch; Schlager, Seiwald, Sabitzer, Wanner, Schimid y Gregoritsch.

1:51 PM
02/07/2026

¡Salen los equipos para escuchar los himnos nacionales de España y Austria!

1:47 PM
02/07/2026

¡España y Austria por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026!

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre España y Austria en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026!

Los Ángeles es el escenario de este gran cotejo en el que tan solo uno seguirá con vida en el torneo. El vencedor se enfrentará a Portugal o Croacia en los octavos de final.

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Video: Venezuela informa de 32 fallecidos y más de 700 heridos tras doble terremoto de 7,2 y 7,5
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

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