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Fútbol

España resucita con una goleada 4-0 ante Arabia Saudita

Desde el pitido inicial, España se adueñó de la posesión del balón, asfixiando la salida de los “Hijos del Desierto” con una presión alta muy coordinada.
Desde el pitido inicial, España se adueñó de la posesión del balón, asfixiando la salida de los “Hijos del Desierto” con una presión alta muy coordinada. AFP
Por
Darine Waked
  • 21/06/2026 11:32
Con este balsámico triunfo, España suma sus primeros tres puntos y escala posiciones en el Grupo H, recuperando el cartel de candidata y dependiendo de sí misma para sellar su clasificación a los octavos de final

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La selección española de fútbol ha disipado de un plumazo todas las dudas surgidas tras su tropiezo en el debut mundialista.

En un encuentro crucial para sus aspiraciones en el Grupo H, disputado este domingo 21 de junio en el imponente Atlanta Stadium, la “Roja” desplegó su mejor versión para pasar por encima de una combativa pero superada Arabia Saudita con un contundente 4-0.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente recuperó la fluidez en el juego, la velocidad por las bandas y, por encima de todo, la efectividad de cara a portería que tanto se extrañó en la primera jornada del torneo.

Un ciclón

El cuerpo técnico español introdujo modificaciones en el once inicial buscando mayor dinamismo, y la apuesta no pudo salir mejor.

Desde el pitido inicial, España se adueñó de la posesión del balón, asfixiando la salida de los “Hijos del Desierto” con una presión alta muy coordinada.

El premio a la insistencia llegó temprano, en el minuto 10. Tras una recuperación rápida en el centro del campo, Mikel Oyarzabal condujo con criterio y filtró un pase preciso al corazón del área.

Allí apareció el joven extremo Lamine Yamal, quien con una pasmosa tranquilidad controló y definió con la pierna derecha raso, pegado al poste, inalcanzable para el guardameta Mohammed Al-Owais.

El gol tempranero dio una enorme dosis de confianza al conjunto europeo y obligó a Arabia Saudita a adelantar tímidamente sus líneas.

Ese espacio a la espalda de la defensa saudí fue un oasis para el ataque español. En el minuto 21, una triangulación perfecta en la frontal del área permitió a Mikel Oyarzabal quedar mano a mano con el portero; el delantero de la Real Sociedad no perdonó y fusiló con pierna izquierda para decretar el 2-0.

Sin tiempo para que el rival asimilara el golpe, apenas tres minutos después (minuto 24), el propio Oyarzabal firmó su doblete de la tarde al cazar un rebote dentro del área chica tras un centro envenenado de Nico Williams. Con el 3-0 en el marcador, el partido quedó prácticamente visto para sentencia antes de la media hora de juego.

En la segunda mitad, el seleccionador español aprovechó la cómoda ventaja para gestionar los esfuerzos de la plantilla pensando en la exigencia del calendario.

Jugadores clave como Lamine Yamal y el bigoleador Oyarzabal se quedaron en el banquillo al descanso, permitiendo el ingreso de Ferran Torres y Yeremy Pino para mantener la frescura en el frente de ataque.

La tónica del encuentro no varió. En el minuto 49, la fortuna volvió a sonreír a la “Roja”.

Marc Cucurella ejecutó con potencia un remate tras la salida de un tiro de esquina y el balón rebotó en el defensor saudí Hassan Al-Tambakti, introduciéndose en su propia portería para el 4-0 definitivo.

A partir de ahí, España durmió el partido a través de largas secuencias de pases. Arabia Saudita, que venía con la moral alta tras rascar un meritorio empate 1-1 contra Uruguay en la primera fecha, intentó maquillar el resultado refrescando su ofensiva con hombres como Khalid Al-Ghannam.

Sin embargo, la zaga liderada por Aymeric Laporte se mostró imperial, anulando cualquier atisbo de peligro y dejando al guardameta Unai Simón como un espectador más en Atlanta. En el tiempo de descuento, el VAR anuló de forma milimétrica un gol a Ferran Torres por fuera de juego, privando a España de una manita histórica.

Con este balsámico triunfo, España suma sus primeros tres puntos y escala posiciones en el Grupo H, recuperando el cartel de candidata y dependiendo de sí misma para sellar su clasificación a los octavos de final. Arabia Saudita, por su parte, se ve obligada a jugarse la vida en la última jornada de la fase de grupos.

12:52 PM
21/06/2026

Van 89 minutos del partido entre España y Arabia Saudita

12:46 PM
21/06/2026

Marc Cucurella comete una falta en el minuto 83

12:37 PM
21/06/2026

Faltan 20 minutos para culminar el partido entre España y Arabia Saudita 

12:37 PM
21/06/2026

España domina el balón con William 

12:34 PM
21/06/2026

Cambio de jugadores de España: sale Pedri e ingresa Fabián Ruíz en el minuto 71

12:33 PM
21/06/2026

Partido interrumpido para una pausa de hidratación en el minuto 68

 

12:29 PM
21/06/2026

Van 66 minutos del partido entre España y Arabia Saudita con el marcador 4-0 a favor del equipo europeo

12:27 PM
21/06/2026

España sustituye a Dani Olmo por Mikel Merino y Alex Baena por Nico Williams en el minuto 61

12:26 PM
21/06/2026

Arabia Saudita realiza cambios de sus jugadores en el campo. Ingresa Mohamed Abu Alshamat y Ala Alhajji

12:24 PM
21/06/2026

El árbitro amonesta al jugador Mohammed Kanno de Arabia Saudita en el minuto 60 

12:17 PM
21/06/2026

Domina la pelota España y Porro realiza una falta en el minuto 54

12:16 PM
21/06/2026

Marc Cucurella, jugador de España comete una falta en el minuto 53

12:13 PM
21/06/2026

España marca su cuarto gol en los primeros cuatro minutos del segundo tiempo. El gol fue uno en contra por Hassan Altambakti, jugador saudi

12:12 PM
21/06/2026

Van 48 minutos del partido 

12:10 PM
21/06/2026

Domina España entre Rodri y Pedri 

12:09 PM
21/06/2026

Comienza el segundo tiempo con el balón dominado por el equipo español

11:51 AM
21/06/2026

Se marca el final del primer tiempo del partido entre España y Arabia Saudita

11:46 AM
21/06/2026

Se le suman cinco minutos al primer tiempo

11:46 AM
21/06/2026

Domina Rodri quien pasa a Porro y después Olmo 

11:43 AM
21/06/2026

Oyarzabal logra rematar pero luego lanza el balón afuera

11:42 AM
21/06/2026

Yamal y Porro toman el balón 

11:42 AM
21/06/2026

Faltan 3 minutos para culminar el primer tiempo 

11:40 AM
21/06/2026

Arabia Saudita rodea a España para evitar el cuarto gol del partido 

11:39 AM
21/06/2026

Van 37 minutos del partido en el que España domina la pelota 

11:31 AM
21/06/2026

Primera tarjeta amarilla para España 

11:30 AM
21/06/2026

Lamine Yamal falla el arco en el minuto 29 

11:29 AM
21/06/2026

España domina el balón en el campo entre Porro, Yamal y Oyarzabal

11:27 AM
21/06/2026

Van 26 minutos del partido 

11:25 AM
21/06/2026

Se marca el tercer gol de España dos minutos tras el de Mikel Oyarzabal

11:24 AM
21/06/2026

Alejandro Baena toma el balón y la paza a Rodri y luego Porro

11:22 AM
21/06/2026

Segundo gol de España en el Minuto 21 del partido por Mikel Oyarzabal

11:21 AM
21/06/2026

Tiro de esquina para España 

11:20 AM
21/06/2026

Van 19 minutos del partido 

11:19 AM
21/06/2026

Arabia Saudita toma la pelota por primera vez en el campo para luego ser tomada por España

11:18 AM
21/06/2026

Lamine Yamal toma la pelota y lanza a la portería pero es frenada por el arquero

11:15 AM
21/06/2026

Van 14 minutos de juego 

11:15 AM
21/06/2026

España domina la pelota en el campo

11:13 AM
21/06/2026

España marca su primer gol ante Arabia Saudita

11:05 AM
21/06/2026

Van cinco minutos del partido entre España y Arabia Saudita

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