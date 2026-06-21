España resucita con una goleada 4-0 ante Arabia Saudita

La selección española de fútbol ha disipado de un plumazo todas las dudas surgidas tras su tropiezo en el debut mundialista. En un encuentro crucial para sus aspiraciones en el Grupo H, disputado este domingo 21 de junio en el imponente Atlanta Stadium, la “Roja” desplegó su mejor versión para pasar por encima de una combativa pero superada Arabia Saudita con un contundente 4-0. El equipo dirigido por Luis de la Fuente recuperó la fluidez en el juego, la velocidad por las bandas y, por encima de todo, la efectividad de cara a portería que tanto se extrañó en la primera jornada del torneo.

Un ciclón

El cuerpo técnico español introdujo modificaciones en el once inicial buscando mayor dinamismo, y la apuesta no pudo salir mejor. Desde el pitido inicial, España se adueñó de la posesión del balón, asfixiando la salida de los “Hijos del Desierto” con una presión alta muy coordinada. El premio a la insistencia llegó temprano, en el minuto 10. Tras una recuperación rápida en el centro del campo, Mikel Oyarzabal condujo con criterio y filtró un pase preciso al corazón del área. Allí apareció el joven extremo Lamine Yamal, quien con una pasmosa tranquilidad controló y definió con la pierna derecha raso, pegado al poste, inalcanzable para el guardameta Mohammed Al-Owais. El gol tempranero dio una enorme dosis de confianza al conjunto europeo y obligó a Arabia Saudita a adelantar tímidamente sus líneas. Ese espacio a la espalda de la defensa saudí fue un oasis para el ataque español. En el minuto 21, una triangulación perfecta en la frontal del área permitió a Mikel Oyarzabal quedar mano a mano con el portero; el delantero de la Real Sociedad no perdonó y fusiló con pierna izquierda para decretar el 2-0. Sin tiempo para que el rival asimilara el golpe, apenas tres minutos después (minuto 24), el propio Oyarzabal firmó su doblete de la tarde al cazar un rebote dentro del área chica tras un centro envenenado de Nico Williams. Con el 3-0 en el marcador, el partido quedó prácticamente visto para sentencia antes de la media hora de juego.