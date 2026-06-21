España resucita con una goleada 4-0 ante Arabia Saudita

El cuerpo técnico español introdujo modificaciones en el once inicial buscando mayor dinamismo, y la apuesta no pudo salir mejor. Desde el pitido inicial, España se adueñó de la posesión del balón, asfixiando la salida de los 'Hijos del Desierto' con una presión alta muy coordinada.El premio a la insistencia llegó temprano, en el minuto 10. Tras una recuperación rápida en el centro del campo, Mikel Oyarzabal condujo con criterio y filtró un pase preciso al corazón del área. Allí apareció el joven extremo Lamine Yamal, quien con una pasmosa tranquilidad controló y definió con la pierna derecha raso, pegado al poste, inalcanzable para el guardameta Mohammed Al-Owais. El gol tempranero dio una enorme dosis de confianza al conjunto europeo y obligó a Arabia Saudita a adelantar tímidamente sus líneas.Ese espacio a la espalda de la defensa saudí fue un oasis para el ataque español. En el minuto 21, una triangulación perfecta en la frontal del área permitió a Mikel Oyarzabal quedar mano a mano con el portero; el delantero de la Real Sociedad no perdonó y fusiló con pierna izquierda para decretar el 2-0. Sin tiempo para que el rival asimilara el golpe, apenas tres minutos después (minuto 24), el propio Oyarzabal firmó su doblete de la tarde al cazar un rebote dentro del área chica tras un centro envenenado de Nico Williams. Con el 3-0 en el marcador, el partido quedó prácticamente visto para sentencia antes de la media hora de juego.