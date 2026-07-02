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Tribunal Electoral inicia estrategia tecnológica para elecciones de 2029

Comisiones del PLAGEL arrancan planificación tecnológica electoral.
Comisiones del PLAGEL arrancan planificación tecnológica electoral. Cedida
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 02/07/2026 14:41
Las comisiones de Sistematización y Seguridad Informática coordinarán el desarrollo de plataformas, auditorías y pruebas para fortalecer la integridad del proceso electoral

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El Tribunal Electoral puso en marcha la estrategia tecnológica que respaldará la organización de las elecciones generales de 2029, con el lanzamiento formal de las comisiones de Sistematización y de Seguridad Informática del Plan General de Elecciones (PLAGEL).

Aunque el acto marca el inicio oficial de esta etapa, los equipos técnicos ya desarrollaban trabajos preliminares, con reuniones de planificación y el avance de algunas aplicaciones informáticas que servirán de base para el próximo ciclo electoral.

La reunión reunió a directivos y especialistas de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC) y de la Oficina de Seguridad Informática (OSI), quienes coordinarán el desarrollo de los sistemas electorales y las medidas de ciberseguridad para proteger la integridad del proceso.

Entre las prioridades definidas figuran la elaboración del padrón electoral, la planificación de la capacitación del personal, la ubicación de los centros de votación, la verificación de los límites territoriales y el desarrollo del sistema para las postulaciones por libre postulación.

Las comisiones también trabajarán en el diseño y desarrollo de las plataformas informáticas internas del Tribunal Electoral, así como en la ejecución de auditorías de seguridad, pruebas técnicas y simulacros que permitan evaluar el funcionamiento de los sistemas antes de los próximos eventos electorales.

Durante el encuentro, los equipos revisaron el diseño de la arquitectura tecnológica y los requerimientos generales de las plataformas, con énfasis en incorporar controles de seguridad desde las primeras fases del desarrollo.

Según el Tribunal Electoral, el objetivo es consolidar una infraestructura tecnológica propia antes de integrar sistemas externos, con el fin de reforzar la protección de la información y reducir riesgos de ciberataques de cara a las elecciones generales de 2029.

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