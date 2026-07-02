Trump invoca a Roosevelt con IA para cuestionar la entrega del Canal de Panamá: ‘China está tomando control’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar al Canal de Panamá en el centro de su discurso político al asegurar que sostuvo una conversación con una versión animada mediante inteligencia artificial del expresidente Theodore Roosevelt, a quien atribuyó la construcción de la vía interoceánica. La escena ocurrió durante la inauguración de la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt, en Medora, Dakota del Norte, un acto organizado como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia estadounidense y que sirvió a Trump para reforzar uno de los temas recurrentes de su segundo mandato: su rechazo a la decisión de transferir el Canal de Panamá al Estado panameño. ”China está intentando tomar control del Canal y no vamos a permitir que eso ocurra”, dijo el mandatario estadounidense. Durante su recorrido por el museo, el mandatario interactuó con una recreación digital del vigésimo sexto presidente de Estados Unidos, quien gobernó entre 1901 y 1909 y cuya administración impulsó la construcción del Canal tras el respaldo estadounidense a la separación de Panamá de Colombia.

Una conversación sobre el Canal

Al dirigirse posteriormente a sus simpatizantes, Trump relató el supuesto intercambio que sostuvo con la representación virtual de Roosevelt. ”Tuvimos una conversación con Theodore Roosevelt. Le pregunté: ‘¿Qué pensó del Canal de Panamá? ¿Es ese su mayor logro? ¿Cómo se siente por el hecho de que los demócratas entregaran el Canal de Panamá por un dólar a Panamá?’”, afirmó el presidente. Aunque el comentario provocó aplausos entre sus seguidores, la afirmación vuelve a apoyarse en una versión históricamente cuestionada por especialistas. Los Tratados Torrijos-Carter, firmados en 1977 por el presidente estadounidense Jimmy Carter y el líder panameño Omar Torrijos, establecieron una transferencia progresiva de la administración del Canal que culminó el 31 de diciembre de 1999. Panamá no compró la infraestructura por un dólar, como ha sugerido Trump en distintas ocasiones, sino que el acuerdo respondió a una negociación bilateral que redefinió la relación entre ambos países.

Roosevelt, el personaje central del evento

La ceremonia estuvo dedicada a exaltar la figura de Theodore Roosevelt, considerado uno de los presidentes más influyentes de la historia estadounidense. Trump recorrió la nueva biblioteca, de unos 96.000 pies cuadrados, conversó con la representación digital del exmandatario y anunció una subvención federal de 750.000 dólares para apoyar el primer año de funcionamiento del museo. Más tarde pronunció un discurso de aproximadamente una hora, en el que aseguró que Roosevelt fue uno de los personajes históricos que más ha admirado. ”Muchos dirán que su mayor legado fueron los parques nacionales. Otros señalarán distintas facetas de su presidencia. Pero él construyó el Canal de Panamá”, expresó.

El Canal vuelve al centro del discurso