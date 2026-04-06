  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Savannah Guthrie vuelve a ‘Today’ sin rastro de su madre

La propia Savannah ha compartido públicamente el dolor e incertidumbre que atraviesa, llegando incluso a cuestionarse si su notoriedad pudo haber influido en lo ocurrido.
La propia Savannah ha compartido públicamente el dolor e incertidumbre que atraviesa, llegando incluso a cuestionarse si su notoriedad pudo haber influido en lo ocurrido. tomada de video
Por
Laura Chang
  • 06/04/2026 09:01
La periodista fue recibida con aplausos tanto por sus compañeros como por el público, en un gesto de apoyo que reflejó el impacto que ha tenido su historia a nivel nacional.

Con un emotivo “es bueno estar en casa”, Guthrie reapareció en el set, visiblemente conmovida pero firme en su rol como una de las figuras más influyentes de la televisión matutina en Estados Unidos. Su regreso se da 64 días después del presunto secuestro de su madre, ocurrido a finales de enero en Arizona.

La periodista fue recibida con aplausos tanto por sus compañeros como por el público, en un gesto de apoyo que reflejó el impacto que ha tenido su historia a nivel nacional.

El caso que mantiene en vilo a EE.UU.

La desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años, es investigada como un posible secuestro. Las autoridades encontraron indicios de violencia en su vivienda y grabaciones que muestran a un sospechoso enmascarado en el lugar.

A pesar de los esfuerzos del FBI y de una recompensa millonaria ofrecida por la familia, el caso sigue sin resolverse y con pocas pistas claras.

La propia Savannah ha compartido públicamente el dolor e incertidumbre que atraviesa, llegando incluso a cuestionarse si su notoriedad pudo haber influido en lo ocurrido.

Volver al trabajo en medio del dolor

Aunque reconoció que dudó en regresar, la presentadora decidió retomar su lugar en Today, al que considera “su familia”. Su retorno no implica el cierre del proceso personal que vive, sino un intento de encontrar estabilidad en medio de la crisis.

Durante la transmisión, mantuvo el profesionalismo habitual, abordando noticias del día mientras agradecía el apoyo recibido por millones de personas.

Una historia que sigue abierta

El regreso de Savannah Guthrie marca un momento agridulce: por un lado, su vuelta a la pantalla; por otro, la angustia de no saber qué ocurrió con su madre.

Mientras tanto, la investigación continúa y la esperanza de encontrar a Nancy Guthrie con vida sigue intacta en su familia.

VIDEOS
Lo Nuevo