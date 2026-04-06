Savannah Guthrie vuelve a ‘Today’ sin rastro de su madre

Con un emotivo “es bueno estar en casa”, Guthrie reapareció en el set, visiblemente conmovida pero firme en su rol como una de las figuras más influyentes de la televisión matutina en Estados Unidos. Su regreso se da 64 días después del presunto secuestro de su madre, ocurrido a finales de enero en Arizona.

La periodista fue recibida con aplausos tanto por sus compañeros como por el público, en un gesto de apoyo que reflejó el impacto que ha tenido su historia a nivel nacional.

El caso que mantiene en vilo a EE.UU.

La desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años, es investigada como un posible secuestro. Las autoridades encontraron indicios de violencia en su vivienda y grabaciones que muestran a un sospechoso enmascarado en el lugar.