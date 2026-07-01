¿Fin al bloqueo comercial? Costa Rica busca cita clave con Panamá

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) de Costa Rica impulsará un nuevo acercamiento con Panamá para buscar una solución al conflicto comercial que mantienen ambos países desde hace seis años, el cual mantiene suspendida la exportación de productos lácteos y agrícolas costarricenses.

Según una publicación del diario La Nación, la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, anunció los preparativos para reunirse con su homólogo panameño y presentar un plan orientado a reabrir el mercado lácteo.

Este medio trató de conocer, por parte del departamento de Relaciones Públicas del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), si se ha dado algún acercamiento reciente entre ambos países sobre este tema, pero hasta el cierre de esta edición no se logró respuesta.

Sin embargo, el ministro del MICI, Julio Moltó, ha asegurado en ocasiones anteriores que el gobierno está abierto a negociar siempre que se garantice la igualdad de condiciones y la protección al productor nacional, subrayando que existen plantas panameñas que vendieron por décadas a Costa Rica y actualmente no pueden hacerlo.

Al respecto, Moltó afirmó: “Nuestro sector productivo también merece respeto. Lo vamos a cuidar. Esas son las instrucciones del presidente y queremos que las reglas sean iguales para ambas partes”.

Asimismo, el titular insistió en que buscan soluciones justas bajo un principio de estricta reciprocidad, explicando que “queremos igual cantidad de reglas para ambas naciones y Panamá va a sentarse como país amigo a ver cuáles condiciones serían las apropiadas para poder entonces volver a que de la misma forma y con las mismas condiciones ambos países pongan las reglas para la aprobación de sus plantas y de la introducción de sus productos”.

Ambas naciones sostienen esta disputa arancelaria y fitosanitaria desde 2019, centrada en el bloqueo por parte de las autoridades panameñas a las importaciones de bienes agropecuarios costarricenses. De acuerdo con los registros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el diferendo técnico se concentra en cuatro medidas específicas adoptadas por Panamá entre enero de 2019 y junio de 2020: la restricción a la importación de fresa fresca en enero de 2020 por la presunta detección del plaguicida Oxamilo; el bloqueo desde junio de 2020 a productos lácteos y cárnicos provenientes de 16 establecimientos costarricenses tras no renovar sus aprobaciones sanitarias; la restricción a la piña fresca en enero de 2019 por el riesgo de la Cochinilla rosada del hibisco; y el freno a plátano y banano frescos en octubre de 2019 para revisar los requisitos frente al riesgo de la plaga Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical.

Finalmente, la controversia formal en la OMC, identificada como el proceso DS599, tuvo un punto de quiebre en diciembre de 2024 cuando un grupo especial emitió un laudo favorable a Costa Rica, ratificado en junio de 2025 por el Órgano de Solución de Diferencias. No obstante, el caso se encuentra en un limbo técnico debido a la crisis institucional del tribunal internacional.

El 24 de enero de 2025, Panamá presentó una apelación argumentando que el informe no se ajusta a sus normativas sanitarias; sin embargo, al no contar el Órgano de Apelación con miembros activos para operar, la representación panameña indicó que aguardará instrucciones una vez que este se constituya.

Por su parte, Costa Rica solicitó suspender los plazos procedimentales ante la inoperatividad del tribunal, rechazó las alegaciones de error y confirmó que presentará sus argumentos una vez que el Órgano de Apelación reanude sus funciones.