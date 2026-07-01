Reincorporación de Panamá a la lista blanca de Paris MoU, un avance para la estrategia marítima: Tokio MoU, el reto

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) confirmó que el país fue reincorporado a la Lista Blanca del Memorando de Entendimiento de París (Paris MoU), un indicador internacional que mide el desempeño de las administraciones marítimas y que regirá para el período comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027. 'Estar en la lista blanca del MOU significa que la bandera (o registro marítimo) de un país cumple con los más altos estándares internacionales de seguridad marítima', afirmó la AMP en un comunicado de prensa.El Paris MoU fundamentó su decisión en el desempeño registrado entre 2023 y 2025, periodo en el que Panamá registró 5,731 inspecciones y mantuvo una tasa de detención del 5.9%, cifra por debajo del umbral del 7% utilizado por el organismo para identificar a los Estados con mejor rendimiento. Según la AMP, este retorno responde a acciones como el fortalecimiento de inspecciones preventivas a buques de riesgo, la supervisión anticipada de naves con historial de fallas, controles de ingreso al registro, procesos de verificación técnica operacional y la fiscalización sobre organizaciones reconocidas (RO), armadores y operadores.'El regreso de Panamá a la lista blanca del Paris MoU demuestra que el compromiso con la calidad, la seguridad y el cumplimiento internacional produce resultados concretos. Este logro pertenece a todos los actores involucrados y reafirma nuestra responsabilidad de mantener los más altos estándares para la flota más grande del mundo', sostuvo la institución en su nota de prensa.