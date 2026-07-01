Reincorporación de Panamá a la lista blanca de Paris MoU, un avance para la estrategia marítima: Tokio MoU, el reto

“El regreso de Panamá a la lista blanca del Paris MoU demuestra que el compromiso con la calidad, la seguridad y el cumplimiento internacional produce resultados concretos. Este logro pertenece a todos los actores involucrados y reafirma nuestra responsabilidad de mantener los más altos estándares para la flota más grande del mundo”, sostuvo la institución en su nota de prensa.

Según la AMP, este retorno responde a acciones como el fortalecimiento de inspecciones preventivas a buques de riesgo, la supervisión anticipada de naves con historial de fallas, controles de ingreso al registro, procesos de verificación técnica operacional y la fiscalización sobre organizaciones reconocidas (RO), armadores y operadores.

El Paris MoU fundamentó su decisión en el desempeño registrado entre 2023 y 2025, periodo en el que Panamá registró 5,731 inspecciones y mantuvo una tasa de detención del 5.9%, cifra por debajo del umbral del 7% utilizado por el organismo para identificar a los Estados con mejor rendimiento.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) confirmó que el país fue reincorporado a la Lista Blanca del Memorando de Entendimiento de París (Paris MoU), un indicador internacional que mide el desempeño de las administraciones marítimas y que regirá para el período comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027. “Estar en la lista blanca del MOU significa que la bandera (o registro marítimo) de un país cumple con los más altos estándares internacionales de seguridad marítima”, afirmó la AMP en un comunicado de prensa.

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Este logro técnico se sitúa en medio de una coyuntura compleja en Asia. El presidente de la República, José Raúl Mulino, calificó la reincorporación como una “buena noticia” y “un avance importantísimo para la estrategia marítima nacional”, pero reconoció desafíos en el Memorando de Entendimiento de Tokio (Tokio MoU).

Esto coincide con las tensiones diplomáticas tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión de puertos estratégicos administrados por una empresa de capital chino, lo que derivó en denuncias del Gobierno panameño por un incremento de inspecciones en el país asiático.

“Debido al problema de todos conocido con China, pudiera afectarnos la valoración en el Tokio MoU por las detenciones, que gracias a Dios van en disminución. Estamos esperando la confirmación de una reunión personal de mis enviados a China para tratar este tema al más alto nivel de ese país”, señaló el mandatario.

Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que este reconocimiento “fortalece la posición institucional de Panamá para sostener que cualquier actuación extraordinaria debe estar sustentada en evidencia técnica y no en criterios políticos, comerciales o geopolíticos”, añadiendo que el hito “refleja los esfuerzos continuos de la Autoridad Marítima de Panamá por fortalecer la calidad de su registro de buques, promover el cumplimiento de las normas marítimas internacionales y reforzar la seguridad marítima y la protección del medio ambiente”.

El sector marítimo local recibió la calificación con cautela. Belisario Porras, vicepresidente de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar), comentó que “esta es una muy buena noticia... Es un paso positivo para Panamá como registro y pudiera ayudar a retener barcos en la bandera de aquellos armadores que se limitan a la navegación en la región europea”.

No obstante, advirtió que “la entrada en la lista blanca del París MoU en cambio no nos mejora tanto en relación a la problemática en Asia y con China que tiene otros factores mucho más complicados”, aunque concluyó que “pone en cierta forma una presión sobre la validez de las detenciones que se están efectuando en puertos chinos”.

Por su parte, Nicolás Vukelja, expresidente de la Cámara Marítima de Panamá, expresó que la inclusión “confirma que el país mantiene altos estándares de seguridad a bordo de sus embarcaciones” y consideró que “este logro valida las declaraciones del canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, durante la Cumbre de la OEA la semana pasada, en las que sostuvo que las numerosas detenciones de barcos con bandera panameña en China no reflejan la realidad en otros puertos de la región asiática ni a nivel mundial”.

El abogado Adolfo Linares. por su parte, recordó que Panamá permaneció varios años en la lista gris del MoU de París, lo que incrementaba el riesgo de inspecciones en Europa.

“Más o menos con los problemas que eso causa, como lo que está pasando con China. En el caso de China es un tema político, no tanto técnico, como dicen los europeos, pero al final es la misma cosa”.

El especialista señaló que el regreso “es una buena noticia en la medida en que eso signifique que los barcos de bandera panameña, cuando atraquen en puertos europeos, ya no van a ser, prima facie, vistos como posibles barcos defectuosos o con posibles fallas. Eso permitirá que las inspecciones se realicen por temas de muestreo como se hace normalmente en aquellos barcos que están en la lista blanca y no por una predeterminación al estar en una lista gris”.

Sin embargo, advirtió que mantener esa condición dependerá del desempeño continuo: “Vamos a ver cómo evoluciona, porque el tema es que así como entramos, también podemos volver a salir”.

Finalmente, como parte de la estrategia comercial para contrarrestar el impacto de las diferencias horarias globales y tras una misión oficial a la feria Posidonia 2026 en Grecia, el presidente Mulino anunció que la AMP comenzó a operar las 24 horas del día, los siete días de la semana. “A partir de ahora, la AMP ofrecerá servicio 24/7 para dar respuestas rápidas sin importar el huso horario de los clientes que demandan nuestros servicios en todas partes del mundo”, indicó el Ejecutivo.

“A esa conclusión llegué en mi viaje a Grecia. Ese país (Grecia) tiene ocho horas de diferencia con nosotros, mientras que en Asia la diferencia alcanza 12, 13 o hasta 14 horas, lo que en la práctica representa un día perdido. Por eso di instrucciones en la AMP para habilitar un servicio 24/7, que ya está en funcionamiento, con el fin de que la diferencia horaria no afecte el negocio del registro de naves ni los demás trámites técnicos relacionados con el personal de mar”, explicó Mulino.

La AMP concluyó que este resultado “fortalece la competitividad del Registro de Buques de Panamá, incrementa la confianza de la comunidad marítima internacional y ofrece mayores ventajas operativas para los armadores”.