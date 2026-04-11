Décimo tercer mes y salario: fechas clave que debes conocer

- Trabajadores del sector público, que reciben su salario según calendario oficial.

El anuncio incluye a dos grandes grupos:

Si estás pendiente de este dinero, aquí te explicamos cuándo se paga, a quién le corresponde y qué debes saber.

Miles de trabajadores en Panamá tanto del sector público como privado recibirán un ingreso adicional en los próximos días con el pago de la quincena y el décimo tercer mes, uno de los beneficios más esperados del año.

- Empleados del sector privado, que estarán cobrando el décimo tercer mes correspondiente.

Este pago representa un alivio económico importante para miles de familias, especialmente en medio de gastos del hogar y compromisos pendientes.

¿Cuándo pagan la quincena y el décimo?

El cronograma indica que los desembolsos se realizarán durante la próxima semana, siguiendo la programación establecida por las autoridades y las empresas privadas.

En el caso del sector público:

Los pagos de salario se distribuyen por grupos en fechas específicas según el calendario oficial del Gobierno.

- Lunes 13 de abril (Grupo 1)

- Martes 14 de abril (Grupo 2)

- Miércoles 15 de abril (Grupo 3)

En el sector privado:

El sector privado tiene hasta el 15 de abril para desembolsar el décimo tercer mes, tal como lo establece la legislación laboral panameña.

¿Qué es el décimo tercer mes y por qué se paga?

El décimo tercer mes es un derecho laboral en Panamá que funciona como un ingreso adicional al salario.

- Se paga en tres partes al año

- Corresponde a ingresos acumulados del trabajador

- Aplica tanto para sector público como privado