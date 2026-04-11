Décimo tercer mes y salario: fechas clave que debes conocer

Miles de trabajadores en Panamá tanto del sector público como privado recibirán un ingreso adicional en los próximos días con el pago de la quincena y el décimo tercer mes, uno de los beneficios más esperados del año.Si estás pendiente de este dinero, aquí te explicamos cuándo se paga, a quién le corresponde y qué debes saber.<b>¿Quiénes cobrarán la próxima semana?</b><b>El anuncio incluye a dos grandes grupos:</b>- Trabajadores del sector público, que reciben su salario según calendario oficial.