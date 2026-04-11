Bono permanente CSS 2026: estos jubilados no cobrarán el pago de abril

El esperado bono permanente de la Caja de Seguro Social (CSS) ya tiene fecha para su primer pago en abril de 2026, pero no todos los jubilados y pensionados en Panamá recibirán este beneficio.Si eres beneficiario o tienes familiares pendientes de este dinero, esto es lo que debes saber para evitar sorpresas.<b>¿Cuánto pagará la CSS en abril 2026?</b>El primer desembolso del bono permanente será de B/.50.00, como parte del programa aprobado por ley que busca apoyar económicamente a jubilados y pensionados.Este beneficio no es único, sino que se entregará en tres pagos durante el año:- Abril: B/.50- Agosto: B/.50- Diciembre: B/.40En total, los beneficiarios recibirán B/.140 en 2026.<b>¿Quiénes NO cobrarán el bono permanente?</b>Aquí está el punto clave que muchos están pasando por alto.La CSS ha sido clara: no todos los jubilados entran en el programa.Quedan excluidos:- Jubilados y pensionados que ingresaron a la planilla después de junio de 2024- Personas que no cumplen con los criterios del Programa de Beneficios PermanentesEsto significa que, aunque estés jubilado actualmente, podrías no recibir el pago si entraste recientemente al sistema.<b>¿Cuándo se paga el bono en abril?</b>El pago se realizará junto con la primera quincena, según el calendario oficial:- ACH: desde inicios de abril- Cheque: en fechas posteriores según programaciónLa CSS distribuirá el dinero siguiendo su cronograma habitual para evitar aglomeraciones.<b>Clave importante que debes verificar</b>Antes de contar con ese dinero, revisa esto:- Si estabas en planilla antes de junio 2024- Tu estatus en la CSS- Tu método de pago (ACH o cheque)Si no cumples alguno de estos puntos, podrías quedar fuera del beneficio.<b>¿Por qué algunos quedan fuera?</b>El bono permanente forma parte de un programa creado por ley en 2024, pensado para beneficiar a un grupo específico de jubilados.La razón principal de exclusión es controlar el gasto público y priorizar a quienes ya estaban dentro del sistema al momento de aprobar la ley.