MEF anuncia el calendario de pagos para servidores públicos: incluye el décimo tercer mes

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto para los servidores públicos, el cual incluye las fechas de pago de las quincenas y el desembolso del décimo tercer mes.

De acuerdo con el calendario oficial, el décimo tercer mes será pagado el jueves 6 de agosto, beneficio que recibirán los funcionarios públicos conforme al calendario establecido por la entidad.

En cuanto al pago de salarios, el MEF dividió a las instituciones públicas en tres grupos con fechas específicas durante el mes.