MEF anuncia el calendario de pagos para servidores públicos: incluye el décimo tercer mes

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto para los servidores públicos, el cual incluye las fechas de pago de las quincenas y el desembolso del décimo tercer mes.
De acuerdo con el calendario oficial, el décimo tercer mes será pagado el jueves 6 de agosto, beneficio que recibirán los funcionarios públicos conforme al calendario establecido por la entidad.
En cuanto al pago de salarios, el MEF dividió a las instituciones públicas en tres grupos con fechas específicas durante el mes.
Primera quincena
12 de agosto: Primer grupo.
13 de agosto: Segundo grupo.
14 de agosto: Tercer grupo.
Segunda quincena
26 de agosto: Primer grupo.
27 de agosto: Segundo grupo.
28 de agosto: Tercer grupo.
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