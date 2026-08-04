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MEF anuncia el calendario de pagos para servidores públicos: incluye el décimo tercer mes

El MEF confirma cuándo pagará el décimo tercer mes y las quincenas de agosto
El MEF confirma cuándo pagará el décimo tercer mes y las quincenas de agosto Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/08/2026 13:07
El décimo tercer mes será pagado el 6 de agosto, según el cronograma oficial divulgado por el MEF.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto para los servidores públicos, el cual incluye las fechas de pago de las quincenas y el desembolso del décimo tercer mes.

De acuerdo con el calendario oficial, el décimo tercer mes será pagado el jueves 6 de agosto, beneficio que recibirán los funcionarios públicos conforme al calendario establecido por la entidad.

En cuanto al pago de salarios, el MEF dividió a las instituciones públicas en tres grupos con fechas específicas durante el mes.

Cronograma de pagos de agosto para servidores públicos

Primera quincena

12 de agosto: Primer grupo.

13 de agosto: Segundo grupo.

14 de agosto: Tercer grupo.

Segunda quincena

26 de agosto: Primer grupo.

27 de agosto: Segundo grupo.

28 de agosto: Tercer grupo.

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