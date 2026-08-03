Conozca las fechas de pago para jubilados en agosto

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) comenzarán a recibir sus pagos correspondientes al mes de agosto a partir de este martes 4 de agosto, de acuerdo con el cronograma oficial de la institución.

Durante este mes, los beneficiarios recibirán un triple desembolso, ya que se acreditarán las dos quincenas correspondientes a agosto, además del segundo pago del bono permanente anual de 50 dólares.

Según el calendario de pagos de la CSS, los jubilados y pensionados que cobran mediante transferencia bancaria ACH tendrán el dinero disponible en sus cuentas desde el martes 4 de agosto.

Por su parte, quienes reciben sus prestaciones mediante cheque podrán retirarlo a partir del miércoles 5 de agosto, conforme al cronograma establecido por la entidad.