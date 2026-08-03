Conozca las fechas de pago para jubilados en agosto

La CSS dio a conocer el calendario de pagos de la <b>segunda quincena de agosto</b> para jubilados y pensionados. Además, informó que este mes los beneficiarios que cumplan con los requisitos recibirán el <b>segundo desembolso del bono anual permanente de $50</b>, aunque la fecha de ese pago aún no ha sido confirmada por la entidad.De acuerdo con el cronograma oficial, quienes cobran mediante <b>transferencia bancaria ACH</b> tendrán el dinero disponible el <b>miércoles 19 de agosto</b>, mientras que los beneficiarios que reciben sus pagos por <b>cheque</b> podrán retirarlo el <b>jueves 20 de agosto</b>.