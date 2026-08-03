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Conozca las fechas de pago para jubilados en agosto

Agosto llega con triple pago para jubilados y pensionados de la CSS
Agosto llega con triple pago para jubilados y pensionados de la CSS Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/08/2026 10:28
Este mes, los jubilados y pensionados recibirán un triple desembolso que incluye sus dos quincenas y el segundo pago del bono permanente anual de $50

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Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) comenzarán a recibir sus pagos correspondientes al mes de agosto a partir de este martes 4 de agosto, de acuerdo con el cronograma oficial de la institución.

Durante este mes, los beneficiarios recibirán un triple desembolso, ya que se acreditarán las dos quincenas correspondientes a agosto, además del segundo pago del bono permanente anual de 50 dólares.

Según el calendario de pagos de la CSS, los jubilados y pensionados que cobran mediante transferencia bancaria ACH tendrán el dinero disponible en sus cuentas desde el martes 4 de agosto.

Por su parte, quienes reciben sus prestaciones mediante cheque podrán retirarlo a partir del miércoles 5 de agosto, conforme al cronograma establecido por la entidad.

CSS confirma cuándo cobrarán los jubilados y pensionados la segunda quincena de agosto

La CSS dio a conocer el calendario de pagos de la segunda quincena de agosto para jubilados y pensionados. Además, informó que este mes los beneficiarios que cumplan con los requisitos recibirán el segundo desembolso del bono anual permanente de $50, aunque la fecha de ese pago aún no ha sido confirmada por la entidad.

De acuerdo con el cronograma oficial, quienes cobran mediante transferencia bancaria ACH tendrán el dinero disponible el miércoles 19 de agosto, mientras que los beneficiarios que reciben sus pagos por cheque podrán retirarlo el jueves 20 de agosto.

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