Quién debe pagar las multas al tanque de gas de 25 libras ¿comercio o distribuidor?

En ese sentido, precisó que los comercios son responsables de garantizar que los cilindros se vendan con el precio visible, el precio autorizado y el sello de seguridad correspondiente.No obstante, aclaró que cuando un tanque cuenta con su sello de seguridad, pero no contiene las 25 libras reglamentarias de gas, la responsabilidad recae en el distribuidor.<i><b>'Cuando el tanque de gas tiene el sello de seguridad y no cumple con el peso, la Acodeco retira los tanques, llama al distribuidor y se entiende con el distribuidor', </b></i>sostuvo.Torres reconoció que entre los comerciantes existía preocupación por las posibles sanciones derivadas de estos casos, por lo que reiteró que las multas dependen de la naturaleza de la irregularidad detectada.<i><b>'Una cosa es una multa porque el tanque de gas se venda sin sello o porque el tanque de gas se venda al precio que no es el correcto, y otra cosa es una multa porque el tanque de gas no pese lo correcto. Una multa de un tanque de gas que no pesa las 25 libras no es al comercio, es al distribuidor',</b></i> concluyó.