  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Quién debe pagar las multas al tanque de gas de 25 libras ¿comercio o distribuidor?

Acodeco investiga anomalías en tanques de gas; viceministro explica cómo se aplican las sanciones
Acodeco investiga anomalías en tanques de gas; viceministro explica cómo se aplican las sanciones Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/08/2026 09:51
El Gobierno reiteró que la prioridad es proteger al consumidor mientras la Acodeco mantiene una investigación por irregularidades detectadas en la venta de tanques de gas

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El viceministro de Comercio e Industrias, Omar Torres, afirmó este lunes 3 de agosto, durante una entrevista en Telemetro Reporta, que la principal prioridad del Gobierno frente a las irregularidades detectadas en algunos tanques de gas de 25 libras es proteger a los consumidores, al tiempo que explicó las responsabilidades que corresponden a los comercios y a los distribuidores.

Torres indicó que la investigación comenzó luego de que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectara anomalías durante sus inspecciones, por lo que la entidad mantiene una investigación en curso para determinar lo ocurrido.

“Lo más importante es cuidar al consumidor. La Acodeco detectó que se dieron irregularidades en este caso y entró a tomar cartas en el asunto para entender bien qué fue lo que pasó. En estos momentos hay una investigación en curso que el director de la Acodeco está liderando”, manifestó.

Durante la entrevista, el viceministro enfatizó que es importante distinguir el rol que desempeñan los comercios donde los panameños adquieren los cilindros de gas y el de las empresas distribuidoras que abastecen esos establecimientos.

“Ese comercio donde compras el tanque de gas se lo compra a un distribuidor. El comercio tiene que tener el precio visible, el precio correcto y el sello de seguridad. Cuando no se cumple uno de estos tres elementos, entonces la Acodeco está señalando o trabajando con el comercio”, explicó.

¿Quién responde por un tanque de gas con menos de 25 libras? El viceministro de Comercio e Industrias lo explica

En ese sentido, precisó que los comercios son responsables de garantizar que los cilindros se vendan con el precio visible, el precio autorizado y el sello de seguridad correspondiente.

No obstante, aclaró que cuando un tanque cuenta con su sello de seguridad, pero no contiene las 25 libras reglamentarias de gas, la responsabilidad recae en el distribuidor.

“Cuando el tanque de gas tiene el sello de seguridad y no cumple con el peso, la Acodeco retira los tanques, llama al distribuidor y se entiende con el distribuidor”, sostuvo.

Torres reconoció que entre los comerciantes existía preocupación por las posibles sanciones derivadas de estos casos, por lo que reiteró que las multas dependen de la naturaleza de la irregularidad detectada.

“Una cosa es una multa porque el tanque de gas se venda sin sello o porque el tanque de gas se venda al precio que no es el correcto, y otra cosa es una multa porque el tanque de gas no pese lo correcto. Una multa de un tanque de gas que no pesa las 25 libras no es al comercio, es al distribuidor”, concluyó.

VIDEOS

Video: Lula lanza su candidatura con promesas de inversión en defensa, educación y tierras raras
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,y su esposa, Rosângela 'Janja' da Silva (d), el vice de Brasil Geraldo Alckmin y su esposa Lu Alckmin (2i), participan en la convención nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) este domingo, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,y su esposa, Rosângela 'Janja' da Silva (d), el vice de Brasil Geraldo Alckmin y su esposa Lu Alckmin (2i), participan en la convención nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) este domingo, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira ( Sebastiao Moreira / EFE )

Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...

Video, Japón: Terremoto deja heridos y graves daños en Kumamoto
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ( DEFENSE MNISTRY HANDOUT / EFE )

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 se registró este martes 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, provocando una emergencia de gran...

Lo Nuevo