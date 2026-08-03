Quién debe pagar las multas al tanque de gas de 25 libras ¿comercio o distribuidor?

El viceministro de Comercio e Industrias, Omar Torres, afirmó este lunes 3 de agosto, durante una entrevista en Telemetro Reporta, que la principal prioridad del Gobierno frente a las irregularidades detectadas en algunos tanques de gas de 25 libras es proteger a los consumidores, al tiempo que explicó las responsabilidades que corresponden a los comercios y a los distribuidores.

Torres indicó que la investigación comenzó luego de que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectara anomalías durante sus inspecciones, por lo que la entidad mantiene una investigación en curso para determinar lo ocurrido.

“Lo más importante es cuidar al consumidor. La Acodeco detectó que se dieron irregularidades en este caso y entró a tomar cartas en el asunto para entender bien qué fue lo que pasó. En estos momentos hay una investigación en curso que el director de la Acodeco está liderando”, manifestó.

Durante la entrevista, el viceministro enfatizó que es importante distinguir el rol que desempeñan los comercios donde los panameños adquieren los cilindros de gas y el de las empresas distribuidoras que abastecen esos establecimientos.

“Ese comercio donde compras el tanque de gas se lo compra a un distribuidor. El comercio tiene que tener el precio visible, el precio correcto y el sello de seguridad. Cuando no se cumple uno de estos tres elementos, entonces la Acodeco está señalando o trabajando con el comercio”, explicó.