¡Atento! Se va el agua este miércoles en la Tumba Muerto por trabajos en el IDAAN

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) realizará trabajos de instalación de una válvula de 16 pulgadas en la avenida Ricardo J. Alfaro, conocida como Tumba Muerto, el próximo miércoles 5 de agosto.

Las labores se desarrollarán en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., frente a la Universidad Santa María La Antigua (USMA), por lo que el suministro de agua potable podría presentarse de manera irregular en distintos sectores.

Entre las áreas que podrían verse afectadas se encuentran Limajo, El Bosque, Altos de Santa María, El Milagro, Los Libertadores, el Hospital San Miguel Arcángel, la Policlínica de Betania, Clínica Yee, la Universidad Interamericana, la Universidad Latina, la Universidad Tecnológica de Panamá y la USMA.

El IDAAN solicitó a los conductores tomar precauciones y respetar la señalización colocada en el área donde se ejecutarán los trabajos. La institución aseguró que mantendrá informada a la población sobre el avance de las labores mediante sus canales oficiales.