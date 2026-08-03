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¡Debut decisivo! Panamá enfrenta a Cuba en la Súper Ronda del Béisbol JCC 2026

La participación panameña en esta fase concluirá el jueves con el encuentro ante Puerto Rico, nuevamente a las 2:00 p.m.
La participación panameña en esta fase concluirá el jueves con el encuentro ante Puerto Rico, nuevamente a las 2:00 p.m. Deposit Photo
Por
Deborah Peña
  • 03/08/2026 09:56
Tras el enfrentamiento ante la novena cubana, Panamá volverá a la acción el miércoles frente al anfitrión, República Dominicana

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La selección de Panamá iniciará este martes su camino en la Súper Ronda del torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuando enfrente a Cuba en un duelo clave por las aspiraciones de avanzar a la disputa de la medalla de oro.

El equipo dirigido por Alberto Macré saltará al terreno del estadio Juan Marichal a las 2:00 p.m. (hora de Panamá), en el primero de tres compromisos que definirán a los finalistas del certamen.

Tras el enfrentamiento ante la novena cubana, Panamá volverá a la acción el miércoles frente al anfitrión, República Dominicana, en un partido programado para las 6:00 p.m. (hora de Panamá), también en el estadio Juan Marichal.

La participación panameña en esta fase concluirá el jueves con el encuentro ante Puerto Rico, nuevamente a las 2:00 p.m.

La Súper Ronda reúne a las cuatro mejores selecciones del torneo, que disputarán un todos contra todos para definir las posiciones finales. Los dos equipos con mejor desempeño avanzarán al juego por la medalla de oro, mientras que el tercer y cuarto lugar se enfrentarán por la presea de bronce.

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