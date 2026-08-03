Ras Ajai, actor de ‘Bob Marley: One Love’, es asesinado a tiros en Jamaica

El actor y artista de reggae jamaicano Brian Todd Boucher, conocido popularmente como Ras Ajai, fue asesinado a tiros por hombres armados la noche del pasado sábado en Waterford, Portmore, en la parroquia de St. Catherine (Jamaica), según informó el diario local The Jamaica Observer.

Ampliamente conocido por interpretar al promotor musical y estrecho colaborador de Bob Marley, Claudie Massop, en la película ‘Bob Marley: One Love’, Boucher acababa de llegar del extranjero el pasado sábado por la noche, y comentaba a las personas que se encontraban con él que iba a visitar a su hija. Mientras conversaba, varios hombres armados se acercaron y abrieron fuego, impactándolo en múltiples ocasiones.

De acuerdo con The Jamaica Observer, la Policía de Jamaica sigue varias pistas sólidas sobre el asesinato del actor y cantante. En ese sentido, los investigadores intentan determinar si el ataque estuvo relacionado con una disputa entre pandillas que involucra a uno de sus allegados. No obstante, las autoridades no creen que el artista estuviera personalmente involucrado en actividades delictivas violentas.

Recientemente, Boucher había completado una gira de 20 días por Estados Unidos junto al cantante Sean Paul, ya que formaba parte de Dutty Rock, la productora musical vinculada al artista jamaicano, desde hacía más de seis años.

El intérprete grababa música desde 2008 y entre sus canciones más conocidas figuran ‘Di Ras Hot’, ‘Vice Grip’ y ‘Buss A Bubble’, esta última en colaboración con Sean Paul.