  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
  3. >  Cultura
Cultura

Ras Ajai, actor de ‘Bob Marley: One Love’, es asesinado a tiros en Jamaica

El actor y cantante fue ampliamente conocido por interpretar al promotor musical y estrecho colaborador de Bob Marley, Claudie Massop, en la película ‘Bob Marley: One Love’.
El actor y cantante fue ampliamente conocido por interpretar al promotor musical y estrecho colaborador de Bob Marley, Claudie Massop, en la película ‘Bob Marley: One Love’. Tomado de IMDB
Por
José Vilar
  • 03/08/2026 11:48
La Policía investiga si el ataque guarda relación con una disputa entre pandillas vinculada a uno de sus allegados, aunque clarificó que no creen que el actor estuviera involucrado en algún delito

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El actor y artista de reggae jamaicano Brian Todd Boucher, conocido popularmente como Ras Ajai, fue asesinado a tiros por hombres armados la noche del pasado sábado en Waterford, Portmore, en la parroquia de St. Catherine (Jamaica), según informó el diario local The Jamaica Observer.

Ampliamente conocido por interpretar al promotor musical y estrecho colaborador de Bob Marley, Claudie Massop, en la película ‘Bob Marley: One Love’, Boucher acababa de llegar del extranjero el pasado sábado por la noche, y comentaba a las personas que se encontraban con él que iba a visitar a su hija. Mientras conversaba, varios hombres armados se acercaron y abrieron fuego, impactándolo en múltiples ocasiones.

De acuerdo con The Jamaica Observer, la Policía de Jamaica sigue varias pistas sólidas sobre el asesinato del actor y cantante. En ese sentido, los investigadores intentan determinar si el ataque estuvo relacionado con una disputa entre pandillas que involucra a uno de sus allegados. No obstante, las autoridades no creen que el artista estuviera personalmente involucrado en actividades delictivas violentas.

Recientemente, Boucher había completado una gira de 20 días por Estados Unidos junto al cantante Sean Paul, ya que formaba parte de Dutty Rock, la productora musical vinculada al artista jamaicano, desde hacía más de seis años.

El intérprete grababa música desde 2008 y entre sus canciones más conocidas figuran ‘Di Ras Hot’, ‘Vice Grip’ y ‘Buss A Bubble’, esta última en colaboración con Sean Paul.

VIDEOS

Video: Lula lanza su candidatura con promesas de inversión en defensa, educación y tierras raras
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,y su esposa, Rosângela 'Janja' da Silva (d), el vice de Brasil Geraldo Alckmin y su esposa Lu Alckmin (2i), participan en la convención nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) este domingo, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,y su esposa, Rosângela 'Janja' da Silva (d), el vice de Brasil Geraldo Alckmin y su esposa Lu Alckmin (2i), participan en la convención nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) este domingo, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira ( Sebastiao Moreira / EFE )

Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...

Video, Japón: Terremoto deja heridos y graves daños en Kumamoto
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ( DEFENSE MNISTRY HANDOUT / EFE )

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 se registró este martes 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, provocando una emergencia de gran...

Lo Nuevo