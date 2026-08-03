Ras Ajai, actor de ‘Bob Marley: One Love’, es asesinado a tiros en Jamaica

El actor y artista de <i><b>reggae</b></i><b> jamaicano</b> <b>Brian Todd Boucher</b>, conocido popularmente como <b>Ras Ajai</b>, fue asesinado a tiros por hombres armados la noche del pasado sábado en <b>Waterford</b>, Portmore, en la parroquia de <b>St. Catherine</b> (<b><a href="/tag/-/meta/jamaica">Jamaica</a></b>), según informó el diario local <b>The Jamaica Observer.</b>Ampliamente conocido por interpretar al promotor musical y estrecho colaborador de <b>Bob Marley</b>, <b>Claudie Massop</b>, en la película <b>‘Bob Marley: One Love’</b>, Boucher acababa de llegar del extranjero el pasado sábado por la noche, y comentaba a las personas que se encontraban con él que iba a visitar a su hija. Mientras conversaba, varios hombres armados se acercaron y abrieron fuego, impactándolo en múltiples ocasiones.De acuerdo con <b>The Jamaica Observer</b>, la <b>Policía de Jamaica</b> sigue varias pistas sólidas sobre el asesinato del actor y cantante. En ese sentido, los investigadores intentan determinar si el ataque estuvo relacionado con una <b>disputa entre pandillas</b> que involucra a uno de sus allegados. No obstante, las autoridades no creen que el artista estuviera personalmente involucrado en actividades delictivas violentas.Recientemente, Boucher había completado una gira de 20 días por <b>Estados Unidos</b> junto al cantante <b>Sean Paul</b>, ya que formaba parte de <b>Dutty Rock</b>, la productora musical vinculada al artista jamaicano, desde hacía más de seis años.El intérprete grababa música desde 2008 y entre sus canciones más conocidas figuran <b>‘Di Ras Hot’</b>, <b>‘Vice Grip’</b> y <b>‘Buss A Bubble’</b>, esta última en colaboración con <b>Sean Paul</b>.