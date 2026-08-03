Panamá sumará 68.4 MW de energía eólica tras adjudicación de contrato por $350 millones a Cox

La matriz energética de Panamá incorporará nueva capacidad renovable tras la adjudicación de un contrato de suministro de energía a 20 años por un monto superior a los $350 millones. El proyecto, denominado Santa Cruz Wind, estará a cargo del grupo internacional Cox a través de su filial, luego de resultar ganador en la licitación pública convocada por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA). La iniciativa está diseñada para respaldar la demanda del sistema interconectado nacional y abastecer a las principales empresas distribuidoras de electricidad del país con energía limpia de nueva capacidad.

Detalles técnicos

El complejo eólico contará con una capacidad instalada de 68.4 megavatios (MW) y estará integrado por 12 aerogeneradores. De acuerdo con las proyecciones de la empresa, la planta tendrá una capacidad de generación estimada en 260 gigavatios-hora por año (GWh/año). Con esta incorporación, el proyecto busca fortalecer la seguridad del suministro eléctrico nacional y apoyar la estrategia de transición energética del Estado panameño mediante la reducción de emisiones contaminantes asociadas a la producción térmica.

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