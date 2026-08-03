Panamá sumará 68.4 MW de energía eólica tras adjudicación de contrato por $350 millones a Cox

La matriz energética de Panamá incorporará nueva capacidad renovable tras la adjudicación de un contrato de suministro de energía a 20 años por un monto superior a los $350 millones. El proyecto, denominado Santa Cruz Wind, estará a cargo del grupo internacional Cox a través de su filial, luego de resultar ganador en la licitación pública convocada por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA).La iniciativa está diseñada para respaldar la demanda del sistema interconectado nacional y abastecer a las principales empresas distribuidoras de electricidad del país con energía limpia de nueva capacidad.