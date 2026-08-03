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Panamá sumará 68.4 MW de energía eólica tras adjudicación de contrato por $350 millones a Cox

El complejo eólico contará con una capacidad instalada de 68.4 megavatios (MW) y estará integrado por 12 aerogeneradores
El complejo eólico contará con una capacidad instalada de 68.4 megavatios (MW) y estará integrado por 12 aerogeneradores Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 03/08/2026 12:14
Con esta incorporación, el proyecto busca fortalecer la seguridad del suministro eléctrico nacional y apoyar la estrategia de transición energética del Estado

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La matriz energética de Panamá incorporará nueva capacidad renovable tras la adjudicación de un contrato de suministro de energía a 20 años por un monto superior a los $350 millones.

El proyecto, denominado Santa Cruz Wind, estará a cargo del grupo internacional Cox a través de su filial, luego de resultar ganador en la licitación pública convocada por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA).

La iniciativa está diseñada para respaldar la demanda del sistema interconectado nacional y abastecer a las principales empresas distribuidoras de electricidad del país con energía limpia de nueva capacidad.

Detalles técnicos

El complejo eólico contará con una capacidad instalada de 68.4 megavatios (MW) y estará integrado por 12 aerogeneradores. De acuerdo con las proyecciones de la empresa, la planta tendrá una capacidad de generación estimada en 260 gigavatios-hora por año (GWh/año).

Con esta incorporación, el proyecto busca fortalecer la seguridad del suministro eléctrico nacional y apoyar la estrategia de transición energética del Estado panameño mediante la reducción de emisiones contaminantes asociadas a la producción térmica.

Apuesta

Esta adjudicación consolida la estrategia de expansión de Cox —compañía de origen español cotizada en bolsa desde noviembre de 2024— dentro de Centroamérica y el Caribe, región que el grupo considera clave en su plan de crecimiento de activos concesionales y contratos de compraventa de energía (PPA) a largo plazo.

Martín Sucre Champsaur, Regional Manager para el Arco Central de Cox (que abarca Centroamérica, el Caribe, Colombia y Ecuador), destacó el impacto del contrato para la operación local.

“Santa Cruz Wind es un proyecto emblemático para Cox en Panamá y un hito relevante dentro de nuestra plataforma regional (...). Esta adjudicación refuerza nuestra presencia en el país, consolida nuestra apuesta por la energía eólica y reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de infraestructuras sostenibles, competitivas y de largo plazo”, comentó .

Con esta operación, la firma —especializada en infraestructuras de agua y energía con presencia en América, Europa, Oriente Medio y África— refuerza su posición como utility integrada en mercados regionales que cuentan con marcos regulatorios estables.

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