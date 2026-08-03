El 98 % de los asistentes volvería a la Feria Nacional de Artesanías, según encuesta

Las mediciones preliminares realizadas por la Comisión de Estadística del Ministerio de Cultura revelan un 94% de satisfacción del público durante los primeros días de la Feria Nacional de Artesanías, específicamente en las jornadas del 29, 30 y 31 de julio.

Según estos datos preliminares, divulgados este lunes 3 de agosto, los resultados también reflejan que el 98% de los participantes aseguró que volvería a asistir a un evento que se ha consolidado como una referencia para la comercialización de artesanías y la difusión de la cultura panameña.

La encuesta además reveló que la feria mantiene un amplio respaldo de la ciudadanía local, ya que el 90 % de los visitantes fueron nacionales y el 10 % extranjeros. Asimismo, un 41 % de los encuestados indicó que se enteró de la feria a través de plataformas digitales, seguido por las recomendaciones de familiares y amigos (29 %) y la televisión (19 %).

En cuanto a la procedencia de los asistentes, la mayor representación correspondió a la provincia de Panamá, con un 53 %, seguida de Panamá Oeste, con un 9 %. Por su parte, las provincias de Los Santos y Chiriquí registraron cada una un 5 % de participación, además de visitantes provenientes de otras regiones del país y del extranjero.

La oferta cultural también recibió una valoración favorable por parte del público. Las presentaciones artísticas y folclóricas de la tarima principal alcanzaron una aprobación del 97 %, mientras que un 53 % de los encuestados calificó las actividades como muy satisfactorias y un 44 % como satisfactorias.

El estudio fue elaborado a partir de 2,071 encuestas aplicadas durante los primeros días de la feria.