El 98 % de los asistentes volvería a la Feria Nacional de Artesanías, según encuesta

Las mediciones preliminares realizadas por la <b>Comisión de Estadística del <a href="/tag/-/meta/micultura-ministerio-de-cultura">Ministerio de Cultura</a></b> revelan un <b>94% de satisfacción del público</b> durante los primeros días de la <b>F<a href="/tag/-/meta/feria-nacional-de-artesanias">eria Nacional de Artesanías</a></b>, específicamente en las jornadas del 29, 30 y 31 de julio.Según estos datos preliminares, divulgados este lunes 3 de agosto, los resultados también reflejan que el <b>98% de los participantes</b> aseguró que volvería a asistir a un evento que se ha consolidado como una referencia para la comercialización de artesanías y la difusión de la <b>cultura panameña</b>.La encuesta además reveló que la feria mantiene un amplio respaldo de la ciudadanía local, ya que el <b>90 % de los visitantes</b> fueron nacionales y el <b>10 % extranjeros</b>. Asimismo, un <b>41 % de los encuestados</b> indicó que se enteró de la feria a través de <b>plataformas digitales</b>, seguido por las recomendaciones de familiares y amigos (29 %) y la televisión (19 %).En cuanto a la procedencia de los asistentes, la mayor representación correspondió a la <b>provincia de Panamá</b>, con un 53 %, seguida de <b>Panamá Oeste</b>, con un 9 %. Por su parte, las provincias de <b>Los Santos</b> y <b>Chiriquí</b> registraron cada una un 5 % de participación, además de visitantes provenientes de otras regiones del país y del extranjero.La <b>oferta cultural</b> también recibió una valoración favorable por parte del público. Las presentaciones artísticas y folclóricas de la tarima principal alcanzaron una aprobación del <b>97 %</b>, mientras que un 53 % de los encuestados calificó las actividades como <b>muy satisfactorias</b> y un 44 % como <b>satisfactorias</b>.El estudio fue elaborado a partir de <b>2,071 encuestas</b> aplicadas durante los primeros días de la feria.