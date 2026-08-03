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Cultura

El 98 % de los asistentes volvería a la Feria Nacional de Artesanías, según encuesta

La Feria Nacional de Artesanías tuvo una gran afluencia de público. Sobre todo, este fin de semana.
La Feria Nacional de Artesanías tuvo una gran afluencia de público. Sobre todo, este fin de semana. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
José Vilar
  • 03/08/2026 12:26
El estudio, basado en 2,071 encuestas, también destacó la alta valoración de la oferta cultural y el creciente impacto de las plataformas digitales en la promoción de la feria

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Las mediciones preliminares realizadas por la Comisión de Estadística del Ministerio de Cultura revelan un 94% de satisfacción del público durante los primeros días de la Feria Nacional de Artesanías, específicamente en las jornadas del 29, 30 y 31 de julio.

Según estos datos preliminares, divulgados este lunes 3 de agosto, los resultados también reflejan que el 98% de los participantes aseguró que volvería a asistir a un evento que se ha consolidado como una referencia para la comercialización de artesanías y la difusión de la cultura panameña.

La encuesta además reveló que la feria mantiene un amplio respaldo de la ciudadanía local, ya que el 90 % de los visitantes fueron nacionales y el 10 % extranjeros. Asimismo, un 41 % de los encuestados indicó que se enteró de la feria a través de plataformas digitales, seguido por las recomendaciones de familiares y amigos (29 %) y la televisión (19 %).

En cuanto a la procedencia de los asistentes, la mayor representación correspondió a la provincia de Panamá, con un 53 %, seguida de Panamá Oeste, con un 9 %. Por su parte, las provincias de Los Santos y Chiriquí registraron cada una un 5 % de participación, además de visitantes provenientes de otras regiones del país y del extranjero.

La oferta cultural también recibió una valoración favorable por parte del público. Las presentaciones artísticas y folclóricas de la tarima principal alcanzaron una aprobación del 97 %, mientras que un 53 % de los encuestados calificó las actividades como muy satisfactorias y un 44 % como satisfactorias.

El estudio fue elaborado a partir de 2,071 encuestas aplicadas durante los primeros días de la feria.

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