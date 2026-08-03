Los 33 lanzan ‘El Peso del Tiempo’ y anuncian gira por América del Sur

La emblemática banda panameña Los 33 presentó oficialmente ‘El Peso del Tiempo’, su producción discográfica número 16, un EP que marca una nueva etapa en su trayectoria artística y el inicio de su vínculo con el sello internacional ROM Label. El lanzamiento llega cuando la agrupación se acerca a cuatro décadas de historia dentro de la escena del rock nacional.

El primer sencillo del trabajo, ‘Corazón Rocanrol’, estar en las plataformas digitales desde el 14 de agosto. La canción tiene un significado especial para la banda, ya que rinde homenaje al guitarrista Edwin Carrizo, integrante de Los 33 fallecido en agosto de 2025.

Según el comunicado, el tema busca celebrar el legado musical y humano de Carrizo, destacando la huella que dejó en la agrupación y en varias generaciones de seguidores del rock panameño. La canción combina la energía característica de la banda con una carga emocional que refleja la importancia de esta figura dentro de su historia.

El EP explora temas como el paso del tiempo, la memoria, las pérdidas, la resiliencia y la permanencia del rock como una forma de vida. La agrupación señala que este trabajo representa una evolución artística que combina la experiencia acumulada durante décadas con una producción contemporánea y un sonido renovado.

Junto al lanzamiento, Los 33 anunciaron una gira internacional que los llevará a varios países de Sudamérica. El recorrido incluye presentaciones en Chile y Argentina durante agosto, Colombia en septiembre y Perú en octubre.

La banda explicó que estas actuaciones forman parte de su estrategia de expansión internacional y servirán para presentar en vivo las nuevas canciones del EP, además de interpretar los clásicos que han acompañado a la agrupación desde su fundación en 1987.

Con dieciséis producciones discográficas en su catálogo y una trayectoria que ha atravesado generaciones, Los 33 continúan consolidándose como una de las agrupaciones más representativas del rock panameño, apostando por nuevos proyectos sin dejar de lado la esencia que los ha caracterizado desde sus inicios.