Vozinha llega a Chile para iniciar su debut con Colo-Colo tras brillar en el Mundial 2026

El arquero de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, llegó la noche del pasado domingo 2 de agosto a Santiago de Chile para concretar su incorporación a Colo-Colo, poniendo fin a varios días de incertidumbre en torno a su fichaje.

El experimentado guardameta aterrizó en la capital chilena y quedó a un paso de ser anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del equipo, según informó ESPN.

Vozinha ganó reconocimiento internacional durante el Mundial de 2026, donde fue una de las grandes revelaciones del torneo. El portero se convirtió en una de las figuras de la histórica participación de Cabo Verde, selección que sorprendió al avanzar hasta los cuartos de final.

El guardameta arribó al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez pasadas las 8:00 p.m., donde fue recibido por decenas de aficionados de Colo-Colo, quienes acudieron para darle la bienvenida y expresar su entusiasmo por su llegada.

Según informó ESPN, este lunes el futbolista se someterá a los exámenes médicos de rigor antes de firmar su contrato. Posteriormente, el martes se integrará a los entrenamientos del primer equipo y será presentado oficialmente como nuevo jugador del “Cacique”.

La incorporación de Vozinha busca reforzar la portería de Colo-Colo para afrontar los desafíos de la temporada. Su experiencia internacional y el protagonismo que alcanzó con Cabo Verde en la Copa del Mundo fueron factores clave para que el club chileno apostara por su fichaje.