¿Quién es María Eugenia Pérez de Preciado, la designada fiscal electoral?

María Eugenia Pérez Cattaruzzo de Preciado ha desarrollado buena parte de su carrera profesional dentro de la justicia electoral panameña. Abogada, jueza y actual magistrada suplente en el Tribunal Electoral (TE), su nombre vuelve a ocupar la agenda pública tras ser postulada para dirigir la Fiscalía General Electoral. Su trayectoria en esta jurisdicción comenzó en enero de 2007, cuando asumió como jueza segunda penal electoral del Primer Distrito Judicial. Permaneció en ese puesto durante aproximadamente diez años. Entre 2017 y 2025 se desempeñó como jueza de garantías penal electoral del Primer Distrito Jurisdiccional, cargo desde el cual atendió procesos relacionados con posibles infracciones y delitos cometidos dentro del ámbito electoral. En 2025 dio otro paso dentro de la institución al convertirse en magistrada suplente del Tribunal Electoral. Actualmente es la suplente del magistrado presidente de la entidad, Narciso Arellano. Durante su comparecencia ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, Pérez de Preciado explicó que, hasta el momento, no ha sido habilitada para reemplazar a Arellano como magistrada principal.

Experiencia en otras instituciones

Antes de incorporarse a la jurisdicción electoral, Pérez de Preciado ocupó diferentes posiciones dentro de la administración pública. Entre 1990 y 1991 trabajó en el Municipio de Panamá. Posteriormente ejerció como asesora legal en Patrimonio Histórico, dependencia vinculada entonces al Instituto Nacional de Cultura. También fue asesora del Despacho Superior del Ministerio de Economía y Finanzas entre 1999 y 2005. Pérez de Preciado es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Católica Santa María La Antigua. Además, cursó un diplomado sobre Derechos Políticos en la Gestión Penal Electoral en la Universidad de Panamá y otro relacionado con el Sistema Penal Acusatorio en la Universidad Latina de Panamá. La combinación de su formación académica y su experiencia como jueza le ha permitido acumular cerca de dos décadas de trabajo directo en la justicia electoral.

Niega militancia partidista

Durante su comparecencia ante los diputados, la abogada fue interrogada sobre una posible vinculación con organizaciones políticas. Pérez de Preciado aseguró que nunca ha pertenecido a ningún partido. La respuesta surgió después de que el diputado Augusto Palacios, de la coalición Vamos, le preguntara si había mantenido algún tipo de militancia partidista. También aclaró que no tiene vínculos familiares con el presidente de la República, José Raúl Mulino, aunque reconoció que ambos se conocen. “El señor presidente es mi vecino”, respondió la designada al explicar la relación que mantiene con el mandatario. La aclaración se produjo durante el proceso de evaluación de sus credenciales, debido a que fue Mulino quien la escogió para ocupar la Fiscalía General Electoral.

Una primera designación que no prosperó

Esta no es la primera vez que Pérez de Preciado es seleccionada para dirigir esa institución. En marzo de 2019, el entonces presidente Juan Carlos Varela la designó fiscal general electoral para reemplazar a Eduardo Peñaloza, cuyo periodo había vencido en diciembre de 2018. El nombramiento se produjo cuando faltaban pocos meses para las elecciones generales y la administración de Varela se acercaba al final de su mandato. Sin embargo, la Asamblea Nacional nunca ratificó la designación. Pérez de Preciado contó que no fue convocada por la Comisión de Credenciales ni recibió información oficial sobre lo ocurrido con el trámite. “Yo me enteré por los periódicos que fue nombrado el doctor Dilio Arcia”, relató durante su comparecencia. También reconoció que conocía las circunstancias políticas que rodeaban aquella nominación, pero decidió aceptarla porque, según expresó, no podía “decirle no a la patria”.

Mulino vuelve a postularla siete años después

Siete años después de aquella primera designación, Pérez de Preciado vuelve a estar cerca de asumir la dirección de la Fiscalía General Electoral. El presidente Mulino la nombró mediante el Decreto Ejecutivo No. 13 del 7 de mayo de 2026. El trámite no avanzó inicialmente debido al receso del pleno de la Asamblea Nacional durante mayo y junio. La Comisión de Credenciales retomó el proceso y, el martes 1 de septiembre, recomendó su ratificación por unanimidad. La funcionaria recibió los nueve votos favorables de los integrantes de esa instancia legislativa. Su nombramiento deberá ser sometido ahora a la consideración del pleno de la Asamblea Nacional, al que le corresponde aprobarlo o rechazarlo. Si es ratificada, Pérez de Preciado completará el periodo del fallecido fiscal general electoral Dilio Arcia, cuyo mandato concluye el 31 de diciembre de 2028, cinco meses antes de las elecciones generales de 2029. Arcia falleció en septiembre de 2025. Desde entonces, Ana Raquel Santamaría se desempeña como fiscal general electoral encargada. La persona que asuma definitivamente el puesto tendrá bajo su responsabilidad la investigación de posibles delitos electorales y la conducción de una institución que actúa como agencia independiente y coadyuvante del Tribunal Electoral.

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