Andrade y Martínez lucirán un parche especial en su debut en Champions

Resta una semana para que veamos a César Blackman y Cristian Martínez, con el Slovan Bratislava y Andrés Andrade con el LASK, disputando una nueva temporada de la UEFA Champions League, el torneo más prestigiosos a nivel de clubes en Europa.

Como antesala del inicio del certamen, la UEFA emitió un comunicado anunciando que los futbolistas que debuten en la competición llevarán un parche en reconocimiento por jugar su primer partido en la historia de la Champions League. Esto compete directamente a Martínez y a Andrade.

Este distintivo lo lucirán en su manga derecha, justamente debajo del escudo ‘Starball’. El parche dirán ‘Debut’, lo cual los identificará directamente como su primer partido en el torneo en toda su carrera. Este proyecto ha sido desarrollado por la la UEFA y UC3 en colaboración con Topps, empresa dedicada a los artículos de colección, con el objetivo de darle aún mayor valor a esos futbolistas que debutan en uno de los campeonatos más prestigiosos del mundo.

Hay que recordar que Blackman no lucirá este parche ya que disputó la Champions League 2024-2025 con el Slovan Bratislava, todo lo contrario para Martínez y Andrade quienes si debutarán en la competición.

Es importante destacar que este parche tan solo lo usarán en la primera jornada o cuando se produzca del debut del jugador. La UEFA también realiza esta iniciativa para reforzar el vínculo del jugador y de la afición con el torneo.

Clubes como el Como, LASK, Viking y Sabah debutarán en el torneo, por lo que seguramente la gran mayoría de sus jugadores portarán este parche que los identifique como debutantes en la Champions League.