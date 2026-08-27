Duelo de panas en la Champions League: Andrade se medirá a Blackman y Cristian Martínez

El sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League dejó varios duelos interesantes, sobre todo porque habrá un Duelo de panas en el máximo torneo a nivel de clubes en Europa.

El LASK de Andrés Andrade y el Slovan Bratislava de Cristian Martínez y César Blackman se medirán en Austria dentro de la fase de liga de la Champions League, un duelo inédito en toda la historia de la competición. Será la primera vez que unos panameños se enfrenten entre sí en este certamen.

Por el lado del LASK, el sorteo le dejó, quizás, el partido de visita más importante de su historia. Andrade jugará en el estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Esta será la segunda ocasión que un panameño juegue en este recinto en la Champions League luego de que lo hiciera Amir Murillo la campaña anterior con el Olynpique de Marsella.

Sumado a ello, el club austríaco se enfrentará al Liverpool y al Porto en condición de local. El sorteo dejó también que el LASK se enfrentará al Sporting Portugal, Bodo, Fenerbahce, AEK Athens y el mencionado Slovan Bratislava.

En el lado del club eslovaco de Martínez y Blackman, recibirán al Inter de Milán, mientras que visitarán París para jugar ante los actuales bicampeón de la Champions League, el PSG. También visitará el estadio Olímpico para enfrentarse a la Roma. Del mismo modo jugarán ante el Shakhtar Donetsk, Lille, Stuttgart y LASK.

Hay que descartar que este sábado 29 de agosto la UEFA dará a conocer las fechas y horarios de los partidos de esta fase de liga.

Otros duelos importantes

El sorteo dejó duelos interesantes para esta fase de liga. El Barcelona recibirá al Manchester City, Aston Villa y al Como. Mientras que visitará al PSG, Sporting Portugal, Galatasaray y al debutante Sabah de Azerbaiyán.

El Real Madrid hará lo propio ante el Inter de Milán, Arsenal, PSV, Roma, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, LASK y AEK Athens.