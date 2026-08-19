Asistencia de Martínez en Champions y jornada decisiva para Andrade y Blackman

Tan solo 90 minutos separan de que veamos hasta tres panameños en la próxima edición de la UEFA Champions League. César Blackman y Cristian Martínez con el Slovan Bratislava y Andrés Andrade con el LASK siguen luchando por meterse en la fase de liga del certamen.

El trío de panameños disputaron la ida de los playoff de sus respectivos equipos, pero para mala fortuna ninguno de ellos logró aventajar a su rival para el partido de vuelta. El Slovan empató 1-1, con asistencia incluida de Martínez ante el Celje de Eslovaquia, mientras que el LASK cayó 3-0 contra el Celtic de Escocia.

Iniciando por el duelo entre el Slovan y el Celje, tanto Blackman como Martínez fueron titulares del cotejo. De hecho, el mediocampista no jugó el fin de semana anterior precisamente para que llegara en óptimas condiciones para el partido y la estrategia le salió al entrenador del conjunto, Yaya Touré.

El panameño entregó la asistencia para Roman Cerepkai e hiciera el 1-0. Martínez realizó un movimiento de ruptura para romper la zaga de los eslovenos, alzó la cabeza y en la línea final dio un pase de la vida para que Cerepkai tan solo tuviera que empujar el esférico con la rodilla.

Tanto Martínez como Blackman tuvieron un partido bastante intenso y de mucha participación. Antes de la asistencia, el mediocampista tuvo un disparo a portería, sin embargo salió desviado y por poco termina entrenándose Martínez con el Slovan.

Para mala fortuna, el Slovan encajó el 1-1 con Blackman saliendo retratado en la foto de la anotación. Milot Avdyli, a los 41 minutos anotó un golazo con su pierna menos hábil, encaró al panameño, pero este último le dejó mucho espacio para que el kosovar recortara hacia dentro y sacara el disparo al segundo palo. Imposible de atajar para Dominik Takác, portero del Slovan.

Al final de cuentas, Martínez disputó 84 minutos del cotejo, siendo uno de los mejores en la medular de la cancha, mientras que Blackman disputó los 90 minutos del partido. El duelo de vuelta, el que definirá el cupo a la fase de liga de la Champions League, se llevará a cabo este miércoles 26 de agosto a las 2:00 p.m. (hora local).

Difícil remontada El LASK de Andrés Andrade la tiene más complicada. En el duelo de ida ante el Celtic, el equipo del panameño sufrió un difícil 3-0, con el zaguero como titular. A pesar de que Andrade poco tuvo que ver en los goles encajados, jugó los 90 minutos del cotejo.

No se había cumplido un minuto del partido, cuando el defensor panameño puso en práctica una de sus mejores virtudes en el trazo largo y puso un pase de ocasión de gol para Moses Usor. El nigeriano definió con mucha calidad, sin embargo el tanto fue invalidado por fuera de juego. De no ser por la posición ilícita, se le habría contabilizado una asistencia al panameño.

El panameño de 27 años disputó los 90 minutos, completó 40 pases de 49 intentados (82% de efectividad), creó tres oportunidades importantes, tuvo tres disparos (uno a portería, uno desviado y uno bloqueado), completó cinco pases largos de nueve y recuperó cinco veces el esférico.