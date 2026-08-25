Andrés Andrade clasifica a la Champions League con el LASK

Histórico momento para la carrera deportiva del panameño Andrés Andrade y para el LASK. El equipo austriaco consiguió una hazaña histórica al remontarle un 3-0 global al Celtic de Escocia y meterse a la fase de liga de la UEFA Champions League por primera vez en toda su historia.

El LASK necesitaba mínimo tres tantos en casa para igualar la serie global, pero lo terminó ganado 5-1 (global de 5-4) con un Andrade protagonista en el cotejo. El panameño, quien debutará en la máxima competición de clubes a nivel de Europa, fue de partida en esta importante victoria, sin embargo salió en la foto del tanto a favor de los escoceses.

Corría el minuto 21 cuando un disparo de media distancia de Callum McGregor termina colándose dentro de la portería del LASK tras un mal rechazo del propio Andrade. El panameño se quedó enganchado dentro del área chica cuando el disparo iba en dirección a la manos del portero Lukas Jungwirth.

El tanto en contra no fue excusa para que el LASK se dedicase al ataque en los siguientes minutos hasta conseguir la remontada histórica, la cual se definió en los tiempos extras. Un doblete del estadounidense Samuel Adeniran certificaron la remontada a favor de los suyos.

El LASK nunca había clasificado a una fase de grupos o de liga de la Champions League. Tan solo había participado en una ronda preliminar en la temporada 1965-1966 y en los play-off de la campaña 2019-2020.

En cuanto a Andrade, el panameño disputó los 120 minutos del cotejo, completó 64 pases de 81 intentados (79% de efectividad), realizó seis disparos (tres fuera de portería y tres bloqueados), recuperó nueves veces el balón y tuvo cuatro intersecciones. Además de ello, portó la cinta de capitán en los compases finales del partido tras la salida de Sascha Horvath.

Con el LASK de Andrade ya instalado en la fase de liga y esperando el sorteo de este viernes 28 de agosto para conocer a sus posibles rivales, aún se pueden sumar dos panameños más a la fiesta.