FIL Panamá 2026: Eduardo Jaspe habla de literatura, política y el valor de leer

Eduardo Jaspe participa en la FIL Panamá 2026 con una trayectoria marcada por diferentes facetas de la literatura. Entre sus obras destacan Otra vez la noche, que considera su libro más íntimo, así como Veneno adentro y La conspiración de las garzas, de mayor contenido político y social.

La literatura de Eduardo Jaspe transita entre lo personal y la reflexión sobre la sociedad.

El escritor recuerda con sorpresa la obtención del Premio Ricardo Miró en 2025, un reconocimiento que, según explica, no esperaba. Para Jaspe, recibirlo representa un honor y un motivo de orgullo.

Para quienes desean comenzar a escribir, su principal recomendación es prepararse y mantenerse en constante aprendizaje: asistir a actividades, estudiar, conocer las herramientas de la escritura y relacionarse con otros autores.

Pero hay un consejo que considera fundamental: “Lo más importante es leer y leer más”.

Jaspe invita a los nuevos escritores a acercarse tanto a los grandes autores como a las obras nacionales para ampliar su formación y comprender mejor el oficio literario.