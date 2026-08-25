Panamá y el mundo: las noticias que marcaron este 25 de agosto

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este martes 25 de agosto por acontecimientos políticos, institucionales, económicos y sociales, tanto en el ámbito nacional como internacional.

-La Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL Panamá) 2026 inició actividades en el Centro de Convenciones Atlapa bajo el lema “La Ruta de Miles de Historias”. La feria se extenderá durante seis días con una programación dedicada a la literatura y la cultura.

-El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, señaló durante la sustentación del presupuesto del Mida para 2027 que la permanencia de un alto porcentaje de funcionarios jubilados representa uno de los principales retos para modernizar y fortalecer la institución.

-El traslado del exalcalde de Colón, Alex Lee, y del representante Javier Lynch, desde el Centro Penitenciario Nueva Esperanza hacia un centro de reclusión en la isla de Coiba ha causado atención. El PRD confirmó la medida y expresó preocupación por las condiciones y garantías de ambos detenidos.

-La Antai iniciará una investigación sobre la contratación de la hija de la magistrada del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, Zaira Santamaría de Latorraca, en la Dirección General de Contrataciones Públicas.

-La CSS, por su parte, informó nuevos resultados sobre la inconsistencia detectada en el historial laboral de una asegurada. La investigación administrativa preliminar estableció que el registro cuestionado corresponde a una cuota acreditada en diciembre de 2023 y no a un año completo de cuotas.

-Las cifras correspondientes a julio reflejaron una recuperación en el tránsito de buques y en el volumen de carga movilizada frente al mismo periodo del año anterior en El Canal de Panamá. No obstante, la mayor congestión elevó en más de cuatro horas el tiempo promedio de permanencia de las embarcaciones en la vía interoceánica, en medio de nuevas restricciones al calado máximo de los buques Neopanamax.

-Autoridades de India localizaron este martes un bote salvavidas perteneciente al buque panameño MV Ocean Winner, que se hundió en la bahía de Bengala. No obstante, no encontraron supervivientes a bordo. La búsqueda de los 22 tripulantes que permanecen desaparecidos continúa por cuarto día consecutivo.