Ministro del Mida reconoce que el 60% de su personal está jubilado: ‘Es un gran freno’ a la entidad

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, reconoció este martes 25 de agosto que el alto porcentaje de funcionarios jubilados que permanece en la institución representa uno de los principales obstáculos para modernizar y fortalecer el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).

Durante la sustentación del presupuesto del Mida para la vigencia fiscal de 2027 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Linares señaló que actualmente la entidad cuenta con 2,409 colaboradores, pero una parte importante de su personal ya se encuentra jubilada.

“Esto es un gran atraso, un gran freno que tiene el Ministerio de Desarrollo Agropecuario”, afirmó el ministro al referirse a la situación laboral de la institución.

Linares detalló que el 60% del personal total del Mida está jubilado, mientras que dentro del personal que se encuentra en el escalafón, aproximadamente el 50% ya está jubilado.

El ministro explicó que la situación está relacionada, entre otros factores, con la existencia de leyes especiales que amparan a determinados funcionarios y dificultan su salida de la institución.

Según Linares, existen colaboradores con más de 80 años que continúan vinculados al ministerio bajo estas disposiciones legales.

“Tenemos funcionarios de más de 80 años que están con leyes especiales, ganan 4 ó 5 mil dólares, encima jubilados, y no podemos destituirlos por el tema de leyes”, manifestó.

Linares sostuvo que el problema no está relacionado únicamente con la edad de los funcionarios, sino con la necesidad de contar con personal que pueda cumplir las funciones que requiere el sector agropecuario, particularmente en las áreas técnicas.

“Un agrónomo y un veterinario tienen que estar en el campo, no en la oficina”, expresó Linares.

El titular del Mida puso como ejemplo que los recursos destinados a algunos funcionarios jubilados podrían permitir la contratación de varios profesionales jóvenes para fortalecer las capacidades técnicas de la institución.

“Estoy seguro de que podríamos contratar dos o tres recién graduados del Zamorano, por ejemplo, de Costa Rica, que se comen el mundo, por un salario de 1,500 o 2,000 dólares”, afirmó.

Linares también cuestionó que algunos funcionarios continúen ocupando posiciones pese a presentar, según sus declaraciones, limitaciones para desarrollar labores de campo.

Mencionó casos de trabajadores de 82 años y otros con dificultades visuales, al tiempo que señaló situaciones en las que determinados funcionarios estarían presentando reportes con una cantidad limitada de actividades realizadas.

“Tenemos que buscar cómo resolver ese problema para poder avanzar”, sostuvo el ministro.

Finalmente, Linares pidió el respaldo de los diputados de la Asamblea Nacional para encontrar una solución que permita renovar el personal del MIDA y mejorar la capacidad operativa de la institución.

“La única forma de lograrlo es con el apoyo de ustedes, de la Asamblea”, concluyó.

Durante la jornada de vistas presupuestarias, el Mida sustentó la recomendación de su presupuesto, por el orden de $209.3 millones para 2027, de los cuales $78.6 millones corresponderían a funcionamiento y $130.7 millones se destinarían a inversión.

Linares ha señalado que entre las prioridades de la institución para el próximo año están la sostenibilidad del sector agropecuario, la adaptación al cambio climático y el acceso al agua, mediante programas de rehabilitación, almacenamiento y sistemas de riego.