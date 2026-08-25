Mongolia analizará adhesión al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, solicitó este martes 25 de agosto al Gobierno de Mongolia analizar su adhesión al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, durante una reunión virtual con su homóloga mongola, Battsetseg Batmunkh.

Durante el encuentro, ambos funcionarios abordaron mecanismos para fortalecer las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación entre Panamá y Mongolia.

La Cancillería panameña destacó la importancia internacional del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal y los recientes respaldos recibidos por parte de países de Europa y América Latina.

Ante la solicitud de Panamá, el Gobierno de Mongolia acordó revisar el Tratado de Neutralidad Permanente del Canal y posteriormente comunicar su posición, una vez concluya el análisis correspondiente por parte de las autoridades de Ulán Bator.

La iniciativa busca ampliar el respaldo internacional al instrumento que establece el régimen de neutralidad permanente del Canal de Panamá.

Otro de los temas centrales de la reunión fue la negociación de un acuerdo de exención de visado para los titulares de pasaportes mongoles.

Ambos gobiernos reconocieron que los ciudadanos de Mongolia ya cuentan con facilidades de entrada sin visa a Panamá y acordaron acelerar la formalización de un acuerdo bilateral que podría quedar concluido antes de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para septiembre.

La intención es que las nuevas condiciones para facilitar la movilidad entre ambos países queden formalizadas durante el encuentro de alto nivel en Nueva York.

La conversación también incluyó aspectos relacionados con la infraestructura ferroviaria, particularmente la experiencia de Mongolia y las posibilidades de aplicar conocimientos y modelos de ese país en proyectos que desarrolla Panamá.

Ambas partes expresaron su disposición de intercambiar experiencias y profundizar la cooperación bilateral en áreas de interés común.

Martínez-Acha y Batmunkh acordaron mantener el diálogo y volver a reunirse en Nueva York, durante la Asamblea General de la ONU, para procurar cerrar los acuerdos pendientes y analizar nuevas oportunidades de colaboración.

El canciller panameño estuvo acompañado durante la reunión por el viceministro Carlos Guevara Mann; los directores de Política Exterior, Alejandro Mendoza, y de Organismos y Conferencias Internacionales, María Eugenia Pino, además de otros funcionarios de la Cancillería.