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Agroferias del IMA este jueves 27 de agosto: puntos de venta y horarios

El IMA lleva agroferias a distintos puntos del país este jueves 27 de agosto
El IMA lleva agroferias a distintos puntos del país este jueves 27 de agosto Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 25/08/2026 14:36
El IMA exhortó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras a presentar su cédula de identidad personal, documento requerido al momento de adquirir los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los puntos donde se realizarán agroferias este jueves 27 de agosto en diferentes sectores del país, con el propósito de acercar a los consumidores productos a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán a partir de las 8:00 a.m. en los puntos habilitados por la institución, distribuidos en distintas regiones del país para facilitar el acceso de la población a estos espacios de comercialización.

El IMA exhortó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras a presentar su cédula de identidad personal, documento requerido al momento de adquirir los productos.

Asimismo, la entidad recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar los artículos adquiridos durante la agroferia.

Calendario completo de agroferias del jueves 27 de agosto

Para el jueves 27 de agosto las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Los Santos: A un costado de la Iglesia de Llano de Piedra en el distrito de Macaracas.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de El Peñón en el distrito de Ñürüm.

-Herrera: Cancha comunal de Potuga en el distrito de Parita.

-Coclé: Casa local de Pueblo Nuevo en Caballero en el distrito de Antón.

-Veraguas: Comunidad de Paso Real en San José en el distrito de San Francisco y en la casa local de El Marañón en el distrito de Soná.

-Panamá Oeste: Casa cultural de Ollas Abajo en Los Díaz en el distrito de La Chorrera.

-Chiriquí: Cancha comunal de Veladero en el distrito de Tolé.

-Panamá: Capilla Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en Arnulfo Arias en el distrito de San Miguelito.

-Panamá Este: Valle de la Unión de Chinina en el distrito de Chepo.

-Colón: Parque central de Palenque en el distrito de Santa Isabel.

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