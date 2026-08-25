Agroferias del IMA este jueves 27 de agosto: puntos de venta y horarios

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los puntos donde se realizarán agroferias este jueves 27 de agosto en diferentes sectores del país, con el propósito de acercar a los consumidores productos a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán a partir de las 8:00 a.m. en los puntos habilitados por la institución, distribuidos en distintas regiones del país para facilitar el acceso de la población a estos espacios de comercialización.
El IMA exhortó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras a presentar su cédula de identidad personal, documento requerido al momento de adquirir los productos.
Asimismo, la entidad recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar los artículos adquiridos durante la agroferia.
Para el jueves 27 de agosto las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:
-Los Santos: A un costado de la Iglesia de Llano de Piedra en el distrito de Macaracas.
-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de El Peñón en el distrito de Ñürüm.
-Herrera: Cancha comunal de Potuga en el distrito de Parita.
-Coclé: Casa local de Pueblo Nuevo en Caballero en el distrito de Antón.
-Veraguas: Comunidad de Paso Real en San José en el distrito de San Francisco y en la casa local de El Marañón en el distrito de Soná.
-Panamá Oeste: Casa cultural de Ollas Abajo en Los Díaz en el distrito de La Chorrera.
-Chiriquí: Cancha comunal de Veladero en el distrito de Tolé.
-Panamá: Capilla Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en Arnulfo Arias en el distrito de San Miguelito.
-Panamá Este: Valle de la Unión de Chinina en el distrito de Chepo.
-Colón: Parque central de Palenque en el distrito de Santa Isabel.
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