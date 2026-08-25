Ocho mujeres representan a Panamá en los Women in Tech 2026

Ocho panameñas llegaron a la etapa final de los Women in Tech LATAM Awards 2026, una competencia regional que reconocerá a mujeres vinculadas con tecnología, innovación, educación y liderazgo. Las ganadoras se conocerán este jueves 27 de agosto en Cartagena, Colombia.

La representación panameña incluye perfiles de distintas generaciones y áreas. Entre las finalistas figuran la estudiante de secundaria Samantha Valentina Matos Gutiérrez y la administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta.

La organización Women in Tech Panamá informó que esta edición cuenta con ocho finalistas panameñas, distribuidas en distintas categorías de los premios regionales. El documento las presenta como representantes de áreas relacionadas con STEM, educación, Web3, transformación digital, emprendimiento y liderazgo.

Entre las finalistas está Samantha Matos, de 16 años, quien compite en la categoría Aspiring Teen Award. Su candidatura pone el foco en la participación de jóvenes en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Andrea González, vinculada a The Westin Panama, figura en la categoría Best Ally Award por su apoyo a iniciativas de Women in Tech Panamá. Según el documento, ese respaldo incluyó espacios y apoyo para encuentros, actividades y programas dirigidos a mujeres en tecnología.

Jeanette Shakalli, de Fundapromat, es finalista en Most Impactful Initiative Award. Su candidatura se relaciona con iniciativas para acercar las matemáticas a niños, jóvenes y familias, entre ellas los Math Carnivals.

En la categoría Woman in Web3 Award aparece Susana Lau Hou, emprendedora vinculada al ecosistema Web3. El documento señala su trabajo en torno a blockchain, economía digital, educación y construcción de comunidad.

Dalia Chávez compite por el Most Disruptive Award por su trabajo en Exploradores del Conocimiento, organización que desarrolla experiencias educativas relacionadas con ciencia, tecnología e innovación para niños y jóvenes.

Yoselin Vos Castro figura en Tech Diplomacy Award. Su trayectoria combina derecho y tecnología y, de acuerdo con el documento, incluye participación en procesos relacionados con gestión judicial, firma electrónica, protección de datos personales, cibercrimen y nuevas tecnologías.

Karin Sempf, fundadora de Innova Nation y cofundadora de Ella Invierte, compite en Global Leadership Award. El documento atribuye a su trabajo un alcance de más de 20.000 estudiantes, más de 8.500 becas, más de 100 alianzas estratégicas y colaboración con más de 450 escuelas en Panamá. Estas cifras corresponden a la información suministrada por la organización y requieren verificación independiente para incorporarlas como datos propios de la noticia.

La octava finalista es Ilya Espino de Marotta, administradora designada del Canal de Panamá, quien compite en Lifetime Achievement Award. El documento destaca su formación como ingeniera, su participación en la ampliación del Canal y su trayectoria en puestos de responsabilidad dentro de la principal infraestructura del país. También señala que en 2025 recibió el reconocimiento como Fellow de la Royal Academy of Engineering del Reino Unido.

La directora de Women in Tech Panamá, Wanda Pinzón, vinculó la participación panameña con el crecimiento de las conexiones entre educación, empresa privada, instituciones, emprendimiento y sociedad civil.

Además de las ocho finalistas, cuatro panameños participan como integrantes del jurado regional: Porfirio Chen, Manuel Lorenzo, Mariana Quirós y Mariela Castillo.

Los premios corresponden a la quinta edición de los Women in Tech LATAM Awards. Las ganadoras de las distintas categorías se anunciarán el 27 de agosto en Cartagena.