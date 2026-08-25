Canal de Panamá acelera tránsitos y la espera sube a 25 horas

Las estadísticas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) correspondientes a julio de 2026 confirman una recuperación sostenida en el flujo de buques y la carga movilizada en comparación con el mismo mes del ejercicio previo. Sin embargo, la mayor congestión operativa elevó en más de cuatro horas el tiempo promedio de permanencia de las embarcaciones en la vía marítima, un escenario que coincide con el anuncio de nuevas restricciones operativas en el calado máximo autorizado para buques Neopanamax. Durante el mes de julio de 2026, el Canal de Panamá registró un promedio diario de 34.03 tránsitos de alto calado, acumulando 1,055 embarcaciones transitadas en el mes. La cifra supera los 1,012 tránsitos reportados en julio de 2025 (32.6 buques por día) y consolida un repunte frente a las 979 embarcaciones atendidas en julio de 2024. El incremento en el volumen de carga acompañó este desempeño. Durante el mes analizado, la vía fluvial movilizó 22,548,388 toneladas largas de carga, lo que representó un aumento de 9.75% frente a las 20,545,879 toneladas registradas en el período comparativo anterior. El tonelaje CP/SUAB Reconstruido alcanzó los 41,334,843, anotándose un alza del 6.04%.

Retrasos y sobrecostos por tiempos de espera

A pesar de la recuperación en el número de pasos marítimos, la logística en las entradas de la vía sufrió un impacto medible. El tiempo promedio en aguas del Canal (Canal Waters Time) —que abarca desde el arribo del buque a las áreas de fondeo hasta la finalización de su tránsito— se incrementó un 22.02%, pasando de 20.8 horas promedio en julio de 2025 a 25.38 horas en julio de 2026. En los días de mayor congestión del mes, la permanencia máxima en aguas del Canal escaló a 41.13 horas. Por su parte, el tiempo real de tránsito directo por las esclusas y el corte marítimo (In-Transit Time) registró una variación menor, situándose en 10.87 horas promedio frente a las 10.3 horas reportadas en el informe correspondiente a 2025.

Divergencia en las reservas y caída en la subasta de cupos

El informe operativo a agentes navieros de la ACP detalló cambios significativos en el comportamiento del sistema de reservas de tránsito (booking slots). En el sector Neopanamax, la administración canalera incrementó la oferta de cupos de reserva disponibles de 110 en julio de 2025 a 163 en julio de 2026, de los cuales el mercado utilizó 183 cupos (112.27% de uso efectivo por reasignaciones). En contraste, la demanda por adquirir cupos extraordinarios mediante subastas públicas se contrajo. Mientras que en julio de 2025 se subastaron 357 cupos y se adjudicó la totalidad de la oferta (100%), en julio de 2026 la ACP sacó a subasta 306 cupos y solo se adjudicaron 247, dejando un 19.28% de los cupos ofertados sin adquirir por parte de los clientes navieros.

Especialización de tráfico y perfil del mercado

La estructura acumulada del año fiscal refleja la marcada división de los segmentos de mercado según el tipo de infraestructura utilizado. De los 10,623 tránsitos de alto calado reportados en el consolidado del ejercicio, 7,633 buques (71.85%) utilizaron las esclusas Panamax tradicionales, mientras que 2,990 embarcaciones (28.15%) transitaron por las esclusas ampliadas Neopanamax. El sector de portacontenedores se mantiene como el cliente principal del Canal Ampliado, sumando 1,743 tránsitos (58.3% del tráfico Neopanamax). En segundo orden se ubicaron los buques gaseros con 905 tránsitos (30.3%). Ambas industrias concentran el 88.6% del uso de la infraestructura Neopanamax. En las esclusas tradicionales Panamax, la actividad comercial estuvo dominada por los buques quimiqueros con 2,177 tránsitos (28.5%), seguidos de los graneleros con 1,767 tránsitos (23.1%) y los portavehículos con 710 tránsitos (9.3%).

Contingencia hídrica y recortes de calado previstos