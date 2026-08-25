Defensa de Nadia Del Río: audiencia ante la CSJ no trató sobre levantar medidas patrimoniales

La defensa técnica Nadia Del Río emitió este martes 25 de agosto un comunicado para aclarar versiones difundidas en redes sociales sobre la audiencia celebrada este lunes 24 de agosto ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Según un comunicado divulgado la tarde de este martes, la solicitud presentada ante la CSJ no tenía como objetivo levantar medidas sobre cuentas, bienes o fondos propiedad de Del Río.

La defensa explicó que se trató de una petición puntual relacionada con derechos patrimoniales y alimentarios especialmente protegidos de una menor de edad, cuyo contenido permanece bajo reserva y, por esa razón, no será divulgado.

Además, la defensa aclaró que la CSJ no entró a decidir el fondo de lo solicitado ni la legalidad de las medidas cuestionadas.

De acuerdo con el comunicado, el máximo tribunal determinó que, al tratarse de actuaciones provenientes de la Contraloría General de la República, su revisión no correspondía a la sede de garantías penales, sino a la jurisdicción de cuentas.

En consecuencia, la defensa sostuvo que lo resuelto durante la audiencia no representa un pronunciamiento sobre el fondo de la investigación presentada contra el Contralor General de la República.

El comunicado precisa que dicha investigación continúa su curso, mientras que las actuaciones relacionadas con Del Río siguen desarrollándose por sus respectivos cauces legales.

La defensa indicó que Del Río continúa ejerciendo activamente su derecho a la defensa dentro de los procesos correspondientes.