Seguro Social explica registros irregulares de una asegurada: investigación apunta a una cuota de 2023

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó nuevos detalles sobre el caso de una asegurada que detectó una inconsistencia en su historial laboral al consultar sus registros de cuotas.

Según los primeros resultados de la investigación administrativa, no se trata de la acreditación de cuotas correspondientes a un año completo, sino de una cuota registrada en diciembre de 2023.

La CSS explicó que la irregularidad se habría generado por una confusión entre dos números de cédula que únicamente tenían un dígito de diferencia. El incidente fue identificado e investigado en ese momento, pero la información no fue corregida posteriormente en el sistema.

El caso salió a la luz luego de que la asegurada revisara su información mediante Mi Caja Digital, herramienta que permite a los cotizantes consultar su historial de aportes y detectar posibles inconsistencias en sus registros.